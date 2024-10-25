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Обеды и завтраки для одесских школьников — цена с 1 ноября

25 октября 2024 13:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Скільки коштуватимуть обіди для одеських школярів
Дети завтракают в школьной столовой. Фото: Новини.LIVE
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе утвердили стоимость питания для учащихся начальных классов. Начиная с ноября их будут кормить бесплатно.

Такое решение было принято 25 октября на внеочередной сессии Одесского городского совета.

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Депутаты определили, что школьный завтрак обойдется в 55 грн, а обед — 80 грн. Напомним, 70% стоимости питания учащихся будут оплачиваться из субвенции из государственного бюджета, остальные — из городского. На эти цели до конца года горсовет выделил 15 млн грн.

В то же время директор городского департамента образования и науки Елена Буйневич отметила, что 90% школ планируют обеспечить собственными пищеблоками. В остальном будут использовать кейтеринг.

"Мы понимаем, что каждый пищеблок — это работники. Их за этот период большинство уже трудоустроены в другие города. Поэтому мы объявляем процедуру закупки на условиях, работающих пищеблоки, и небольшая доля, где маленькие пищеблоки, которые не могут обеспечить потребности всех детей — там будет кейтеринг", — сказала директор департамента.

Напомним, ранее Елена Буйневич объясняла, что после выделения средств на питание детей следует еще провести закупки услуги, и только после этого учащиеся получат бесплатные обеды.

Также журналисты Новини.LIVE проинспектировали, как и в каких условиях готовят еду школьникам Одесской области.

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