Одеський юрист розповів про мобілізацію

Хто має право на відстрочку від мобілізації: пояснення одеського правозахисника
В Одесі однією з найпопулярніших тем залишається мобілізація. Але не всі знають, хто має право на відстрочку та які повинні бути документи.
Про це кореспондентам Новини.LIVE розповів правозахисник Ігор Шавров.
За словами юриста, під час воєнного стану чоловік має кілька підстав для відстрочки.
"Перша — за станом здоров'я: якщо людина інвалід або згідно з висновком військово-лікарської експертизи не придатна для військової служби, або якщо має дружину чи батьків з інвалідністю", — наголошує Ігор Шавров
Юрист зазначає, що дружина може мати будь-яку групу інвалідності, а батьки лише першу або другу групу.
"Друга підстава — якщо на утриманні військовозобов'язаного особи, які потребують догляду або у нього 3 дітей", — додає Шавров.
Також є відстрочки часові. Вони діють під час того, коли чоловік призовного віку навчається або викладає у ВНЗ.
Хто ще не підлягає мобілізації
- люди, які засуджені за тяжкі злочини;
- особи, які мають бронь. Це співробітники критичної інфраструктури, 50% правоохоронців.
Як отримати бронь
Бронювання видає Міністерство економіки. Аби отримати бронь людині треба заповнити ряд документів, направити до відомства. Після погодження броні її треба надати до військкомату та зафіксувати.
Нагадаємо, у Фонтанці Одеської області депутати отримали повістки прямо під час сесійного засідання. До військкомату мають вирушити для уточнення деталей шестеро слуг народу.