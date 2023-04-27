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Хто має право на відстрочку від мобілізації: пояснення одеського правозахисника

27 квітня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одеський юрист розповів про мобілізацію
Військовозобов'язаний прибув до ТЦК. Фото: Міноборони України
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі однією з найпопулярніших тем залишається мобілізація. Але не всі знають, хто має право на відстрочку та які повинні бути документи.

Про це кореспондентам Новини.LIVE розповів правозахисник Ігор Шавров. 

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За словами юриста, під час воєнного стану чоловік має кілька підстав для відстрочки. 

"Перша — за станом здоров'я: якщо людина інвалід або згідно з висновком військово-лікарської експертизи не придатна для військової служби, або якщо має дружину чи батьків з інвалідністю", — наголошує Ігор Шавров 

Юрист зазначає, що дружина може мати будь-яку групу інвалідності, а батьки лише першу або другу групу. 

"Друга підстава — якщо на утриманні військовозобов'язаного особи, які потребують догляду або у нього 3 дітей", — додає Шавров.

Також є відстрочки часові. Вони діють під час того, коли чоловік призовного віку навчається або викладає у ВНЗ.

Хто ще не підлягає мобілізації

  • люди, які засуджені за тяжкі злочини;
  • особи, які мають бронь. Це співробітники критичної інфраструктури, 50% правоохоронців.

Як отримати бронь

Бронювання видає Міністерство економіки. Аби отримати бронь людині треба заповнити ряд документів, направити до відомства. Після погодження броні її треба надати до військкомату та зафіксувати.

Нагадаємо, у Фонтанці Одеської області депутати отримали повістки прямо під час сесійного засідання. До військкомату мають вирушити для уточнення деталей шестеро слуг народу.

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