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Кто имеет право на отсрочку от мобилизации: объяснение одесского правозащитника

27 апреля 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одесский юрист рассказал о мобилизации
Военнообязанный прибыл в ТЦК. Фото: Минобороны Украины
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе одной из самых популярных тем остается мобилизация. Но не все знают, кто имеет право на отсрочку и какие документы должны быть.

Об этом корреспондентам Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.

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По словам юриста, во время военного положения мужчина имеет несколько оснований для отсрочки.

"Первая — по состоянию здоровья: если человек инвалид или согласно заключению военно-врачебной экспертизы не пригоден для военной службы, или если имеет жену или родителей с инвалидностью", — отмечает Игорь Шавров.

Юрист отмечает, что супруга может иметь любую группу инвалидности, а родители только первую или вторую группу.

"Второе основание — если на содержании военнообязанного лица, нуждающихся в уходе или у него 3 детей", — добавляет Шавров.

Также есть отсрочки временные. Они действуют во время того, когда мужчина призывного возраста учится или преподает в вузе.

Кто еще не подлежит мобилизации

  • люди, осужденные за тяжкие преступления;
  • лица, имеющие бронь. Это сотрудники критической инфраструктуры, 50% стражей порядка.

Как получить бронь

Бронирование выдает Министерство экономики. Чтобы получить бронь человеку, нужно заполнить ряд документов, направить в ведомство. После согласования брони ее нужно предоставить в военкомат и зафиксировать.

Напомним, в Фонтанке Одесской области депутаты получили повестки прямо во время сессионного заседания. В военкомат должны отправиться для уточнения деталей шесть слуг народа.

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