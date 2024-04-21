Хто не підлягає мобілізації в Україні за новим законом — відповідь одеського юриста

Військовозобов'язані чоловіки. Фото: Одеський ТЦК

Верховна Рада України прийняла новий законопроєкт про військовий обов’язок, який чітко визначає, хто не підлягає мобілізації у 2024 році. Таким чином у законі з'явилися нові умови й обмеження, зокрема для аспірантів та тих, хто доглядає за людьми з інвалідністю.

Хто отримав звільнення від обов’язкової військової служби журналістам Новини.LIVE розказав одеський юрист Ігор Шавров.

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Аспірантам дали тимчасову бронь

В останні роки в Україні одним із популярних методів отримати відстрочку від армії — це піти здобувати вищу освіту. За словами юриста, зараз відповідно до нових правил, аспіранти автоматично не звільняються від призову, але отримують тимчасову бронь.

"Там досить велике коло осіб відповідно до статті 23. Аспірантам, наприклад дали бронь. Сюди відносяться і ті хто вчиться на державній формі так і на контрактній", — додав Ігор Шавров.

У яких випадках звільняють від служби

Також, згідно з новим законом, деякі категорії громадян не підлягають призову на військову службу. Зокрема оновлені правила щодо мобілізації зазначають, що крім тих, хто має медичні протипоказання, звільнені від призову на військову службу також ті, хто має особливі сімейні обставини.

"Уточнили та звузили трохи список. Наприклад, чоловіки які доглядають за дружиною третьої групи інвалідності — там обмежили саме за якими хворобами можна доглядати. Там онко, психічні захворювання, відсутність парних кінцівок або органів", — додав юрист.

Юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Чи служитимуть люди з інвалідністю

Крім цього, Ігор Шавров каже, що людям з інвалідністю, які отримали цей статус після 24 лютого 2022 року необхідно буде пройти перекомісію. Проте процедура для цього ще не розроблена.

"Порядок наразі не визначений і це буде підзаконним актом. Ну я слабо уявляю, як це буде взагалі відбуватися. Тому що, наприклад ВЛК, це не МСЕК (Медико-соціальна експертна комісія. — Ред.), а МСЕК вже прийняв рішення. Тобто, як це буде дуже важко сказати", — зазначив правозахисник.

Юрист додає, що зокрема, виникають і питання щодо осіб з інвалідністю 3 групи, які можуть бути призвані. Наразі недостатньо зрозуміло, яким чином буде здійснюватися цей процес без встановленої процедури та правил.

Нагадаємо, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають з'явитися до ТЦК і СП для уточнення даних, а також пройти військово-лікарську комісію. Проте є випадки, коли за неявку до військкомату нічого не "світить".