Кто не подлежит мобилизации в Украине по новому закону — ответ одесского юриста

Военнообязанные мужчины. Фото: Одесский ТЦК

Верховная Рада Украины приняла новый законопроект о воинской обязанности, четко определяющий, кто не подлежит мобилизации в 2024 году. Таким образом, в законе появились новые условия и ограничения, в частности для аспирантов и ухаживающих за инвалидами.

Кто получил освобождение от обязательной военной службы журналистам Новини.LIVE рассказал одесский юрист Игорь Шавров.

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Аспирантам дали временную бронь

В последние годы в Украине одним из популярных методов получить отсрочку от армии — это получить высшее образование. По словам юриста, сейчас согласно новым правилам аспиранты автоматически не освобождаются от призыва, но получают временную бронь.

"Там достаточно большой круг лиц в соответствии со статьей 23. Аспирантам, например, дали бронь. Сюда относятся и те, кто учится как на государственной форме, так и на контрактной", — добавил Игорь Шавров.

В каких случаях освобождают от службы

Также согласно новому закону некоторые категории граждан не подлежат призыву на военную службу. В частности, обновленные правила по мобилизации отмечают, что кроме тех, кто имеет медицинские противопоказания, освобождены от призыва на военную службу также имеющие особые семейные обстоятельства.

"Уточнили и сузили немного список. Например, мужчины, которые ухаживают за женой третьей группы инвалидности — там ограничили именно за какими болезнями можно ухаживать. Там онко, психические заболевания, отсутствие парных конечностей или органов", — добавил юрист.

Юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Будут ли служить люди с инвалидностью

Кроме того, Игорь Шавров говорит, что людям с инвалидностью, получившим этот статус после 24 февраля 2022 года, необходимо будет пройти перекомиссию. Однако процедура для этого еще не разработана.

"Порядок пока не определен и это будет подзаконным актом. Ну я слабо представляю, как это будет вообще происходить. Потому что, например, ВЛК, это не МСЭК (Медико-социальная экспертная комиссия. — Ред.), а МСЭК уже принял решение. То есть, как это будет очень сложно сказать", — отметил правозащитник.

Юрист добавляет, что в частности, возникают и вопросы по лицам с инвалидностью 3 группы, которые могут быть призваны. Пока не ясно, каким образом будет осуществляться этот процесс без установленной процедуры и правил.

Напомним, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть случаи, когда за неявку в военкомат ничего не "светит".