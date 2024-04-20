Які причини неявки в ТЦК вважаються поважними

Військовий квиток. Фото: УНІАН

Верховна Рада України днями прийняла оновлений закон про мобілізацію. Згідно з документом, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають з'явитися до ТЦК і СП для уточнення даних, а також пройти військово-лікарську комісію. Проте є випадки, коли за неявку до військкомату нічого не "світить".

Чи оновився список поважних причин за якими можна не з’являтися в ТЦК журналісти Новини.LIVE дізналися у юриста Ігоря Шаврова.

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Юрист каже, що кардинальних змін в новому документі немає. Поки вони залишилися такими, як були.

"Хвороба, сімейні обставини, судове засідання, наприклад. Тобто всі ті обставини, які насправді й були", — зазначив Ігор Шавров.

За інформацією правника, у разі виникнення однієї з цих причин, обов'язкова мобілізація буде відкладена для військовозобов'язаного. Проте він має сповістити ТЦК про причини своєї відсутності не пізніше ніж за три доби після вручення йому повістки.

Юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Як документально підтвердити причини

За словами Ігоря Шаврова, призовник має забезпечити документальне підтвердження, щоб вважати свою відсутність обґрунтованою. Це може бути медична довідка у випадку хвороби, а також документи, що підтверджують сімейні обставини, такі як народження дитини або сімейна трагедія.

"Наприклад, у мене народилася дитина, і я маю перебувати з дружиною, або помер близький родич. Я також можу показати документально це. Насправді стандарт поважних причин прописаний і застосовується і в судові практиці, і в кримінальному судочинстві. Там доволі широке коло варіантів підтвердження, і вони необмежені", — додав юрист.

Законопроєкт про мобілізацію: які ще зміни

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію передбачає вилучення автівок у громадян. Транспортні засоби мають піти на потреби ЗСУ. Наразі йдеться про осіб, у власності яких більше однієї машини. Однак це зовсім не означає, що авто вилучатимуть без компенсації.

Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію прийнято Верховною Радою, і його вже навіть підписав президент. Тепер є чіткі правила не лише щодо постановки на облік у ТЦК, а й щодо покарання, якщо цього не зробити.

Додамо, уже цього літа військовозобов'язані зможуть вносити свої дані до електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК. Зараз поки що ця послуга буде за бажанням і не є обов'язковою.