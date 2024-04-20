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Поважні причини неявки в ТЦК — чи є оновлення списку в законі про мобілізацію

20 квітня 2024 18:45
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Які причини неявки в ТЦК вважаються поважними
Військовий квиток. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Верховна Рада України днями прийняла оновлений закон про мобілізацію. Згідно з документом, всі чоловіки призовного віку від 18 до 60 років мають з'явитися до ТЦК і СП для уточнення даних, а також пройти військово-лікарську комісію. Проте є випадки, коли за неявку до військкомату нічого не "світить".

Чи оновився список поважних причин за якими можна не з’являтися в ТЦК журналісти Новини.LIVE дізналися у юриста Ігоря Шаврова

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Юрист каже, що кардинальних змін в новому документі немає. Поки вони залишилися такими, як були. 

"Хвороба, сімейні обставини, судове засідання, наприклад. Тобто всі ті обставини, які насправді й були", — зазначив Ігор Шавров.

За інформацією правника, у разі виникнення однієї з цих причин, обов'язкова мобілізація буде відкладена для військовозобов'язаного. Проте він має сповістити ТЦК про причини своєї відсутності не пізніше ніж за три доби після вручення йому повістки.

Поважні причини неявки в ТЦК — чи є оновлення списку в законі про мобілізацію - фото 1
Юрист Ігор Шавров. Фото: Новини.LIVE

Як документально підтвердити причини 

За словами Ігоря Шаврова, призовник має забезпечити документальне підтвердження, щоб вважати свою відсутність обґрунтованою. Це може бути медична довідка у випадку хвороби, а також документи, що підтверджують сімейні обставини, такі як народження дитини або сімейна трагедія.

"Наприклад, у мене народилася дитина, і я маю перебувати з дружиною, або помер близький родич. Я також можу показати документально це. Насправді стандарт поважних причин прописаний і застосовується і в судові практиці, і в кримінальному судочинстві. Там доволі широке коло варіантів підтвердження, і вони необмежені", — додав юрист.

Законопроєкт про мобілізацію: які ще зміни

Нагадаємо, новий закон про мобілізацію передбачає вилучення автівок у громадян. Транспортні засоби мають піти на потреби ЗСУ. Наразі йдеться про осіб, у власності яких більше однієї машини. Однак це зовсім не означає, що авто вилучатимуть без компенсації.

Також ми писали, що законопроєкт про мобілізацію прийнято Верховною Радою, і його вже навіть підписав президент. Тепер є чіткі правила не лише щодо постановки на облік у ТЦК, а й щодо покарання, якщо цього не зробити.

Додамо, уже цього літа військовозобов'язані зможуть вносити свої дані до електронного кабінету, не відвідуючи ТЦК. Зараз поки що ця послуга буде за бажанням і не є обов'язковою.

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мобілізація
ТЦК та СП
ухилянти

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