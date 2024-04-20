Какие причины неявки в ТЦК считаются уважительными

Уважительные причины неявки в ТЦК — есть ли обновление списка в законе о мобилизации
Верховная Рада Украины на днях приняла обновленный закон о мобилизации. Согласно документу, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть случаи, когда за неявку в военкомат ничего не "светит".
Обновился ли список уважительных причин по которым можно не появляться в ТЦК журналисты Новини.LIVE узнали у юриста Игоря Шаврова.
Неявка в ТЦК: уважительные причины
Юрист говорит, что кардинальных изменений в новом документе нет. Пока они остались такими, как и были.
"Болезнь, семейные обстоятельства, судебное заседание, например. То есть, все те обстоятельства, которые на самом деле и были", — отметил Игорь Шавров.
По информации юриста, в случае возникновения одной из этих причин, обязательная мобилизация будет отложена для военнообязанного. Однако он должен известить ТЦК о причинах своего отсутствия не позднее чем через трое суток после вручения ему повестки.
Как документально подтвердить причины
По словам Игоря Шаврова, призывник должен обеспечить документальное подтверждение, чтобы считать свое отсутствие обоснованным. Это может быть медицинская справка по болезни, а также документы, подтверждающие семейные обстоятельства, такие как рождение ребенка или семейная трагедия.
"Например, у меня родился ребенок, и я должен находиться с женой, или умер близкий родственник. Я также могу показать документально это. На самом деле стандарт уважительных причин он прописан и применяется в судебной практике, и в уголовном судопроизводстве. Там довольно широкий круг вариантов подтверждения, и они не ограничены", — добавил юрист.
Законопроект о мобилизации: какие еще изменения
Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает изъятие автомобилей у граждан. Транспортные средства должны пойти на нужды ВСУ. Речь идет о лицах, в собственности которых более одной машины. Однако это совсем не означает, что авто будут изыматься без компенсации.
Также мы писали, что законопроект о мобилизации принят Верховной Радой и его уже даже подписал Президент. Теперь есть четкие правила не только относительно постановки на учет в ТЦК, но и наказания, если этого не сделать.
Добавим, уже этим летом военнообязанные смогут вносить свои данные в электронный кабинет , не посещая ТЦК. Сейчас пока эта услуга будет по желанию и не обязательна.
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