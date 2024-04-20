Какие причины неявки в ТЦК считаются уважительными

Военный билет. Фото: УНИАН

Верховная Рада Украины на днях приняла обновленный закон о мобилизации. Согласно документу, все мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет должны явиться в ТЦК и СП для уточнения данных, а также пройти военно-врачебную комиссию. Однако есть случаи, когда за неявку в военкомат ничего не "светит".

Обновился ли список уважительных причин по которым можно не появляться в ТЦК журналисты Новини.LIVE узнали у юриста Игоря Шаврова.

Читайте также:

Неявка в ТЦК: уважительные причины

Юрист говорит, что кардинальных изменений в новом документе нет. Пока они остались такими, как и были.

"Болезнь, семейные обстоятельства, судебное заседание, например. То есть, все те обстоятельства, которые на самом деле и были", — отметил Игорь Шавров.

По информации юриста, в случае возникновения одной из этих причин, обязательная мобилизация будет отложена для военнообязанного. Однако он должен известить ТЦК о причинах своего отсутствия не позднее чем через трое суток после вручения ему повестки.

Юрист Игорь Шавров. Фото: Новини.LIVE

Как документально подтвердить причины

По словам Игоря Шаврова, призывник должен обеспечить документальное подтверждение, чтобы считать свое отсутствие обоснованным. Это может быть медицинская справка по болезни, а также документы, подтверждающие семейные обстоятельства, такие как рождение ребенка или семейная трагедия.

"Например, у меня родился ребенок, и я должен находиться с женой, или умер близкий родственник. Я также могу показать документально это. На самом деле стандарт уважительных причин он прописан и применяется в судебной практике, и в уголовном судопроизводстве. Там довольно широкий круг вариантов подтверждения, и они не ограничены", — добавил юрист.

Законопроект о мобилизации: какие еще изменения

Напомним, новый закон о мобилизации предусматривает изъятие автомобилей у граждан. Транспортные средства должны пойти на нужды ВСУ. Речь идет о лицах, в собственности которых более одной машины. Однако это совсем не означает, что авто будут изыматься без компенсации.

Также мы писали, что законопроект о мобилизации принят Верховной Радой и его уже даже подписал Президент. Теперь есть четкие правила не только относительно постановки на учет в ТЦК, но и наказания, если этого не сделать.

Добавим, уже этим летом военнообязанные смогут вносить свои данные в электронный кабинет , не посещая ТЦК. Сейчас пока эта услуга будет по желанию и не обязательна.