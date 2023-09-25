Хто з мешканців Одеси залишиться без води: перелік адрес
Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 25 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де не буде води в Одесі
- пров. Місячний,
- вул. Армійська,
- вул. Сегедська,
- просп. Гагаріна,
- вул. Маршала Говорова,
- ж/м Лузанівка,
- вул. Южна 2-60,
- вул. Дунаєвського,
- вул. Донецька,
- вул. К. Кузнецова,
- вул. Дніпровська,
- вул. Л.Українки,
- вул. Штилева,
- вул. Героїв Оборони,
- вул. Державіна,
- вул. Кишинівська,
- вул. Ростовська,
- вул. Наклонна,
- вул. Фонтанська дорога,
- вул. Ялинкова,
- вул. Дачна,
- вул. Львівська,
- пл. Думська, 1,
- вул. Пушкінська,
- вул. Єврейська,
- вул. Катерининська,
- пров. Воронцовський,
- пров. Чайковського,
- вул. Гаванна,
- вул. Дерибасівська,
- вул. Ланжеронівська,
- вул. Жуковського,
- вул. Буніна,
- вул. Грецька,
- вул. Польська,
- узвіз Польський,
- вул. Буніна,
- вул. Грецька,
- вул. Рішельєвська.
Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.