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Хто з мешканців Одеси залишиться без води: перелік адрес

25 вересня 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Хто з мешканців Одеси залишиться без води: перелік адрес
Чоловік набирає воду в бюветі. Фото: Новини.LIVE / Юлія Браславська
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Через необхідність проведення аварійних ремонтних робіт на об'єктах водопроводу сьогодні, 25 вересня, в Одесі та області припинять водопостачання. Час завершення робіт може змінюватись.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де не буде води в Одесі

  • пров. Місячний,
  • вул. Армійська,
  • вул. Сегедська,
  • просп. Гагаріна,
  • вул. Маршала Говорова,
  • ж/м Лузанівка,
  • вул. Южна 2-60,
  • вул. Дунаєвського,
  • вул. Донецька,
  • вул. К. Кузнецова,
  • вул. Дніпровська,
  • вул. Л.Українки,
  • вул. Штилева,
  • вул. Героїв Оборони,
  • вул. Державіна,
  • вул. Кишинівська,
  • вул. Ростовська,
  • вул. Наклонна,
  • вул. Фонтанська дорога,
  • вул. Ялинкова,
  • вул. Дачна,
  • вул. Львівська,
  • пл. Думська, 1, 
  • вул. Пушкінська,
  • вул. Єврейська,
  • вул. Катерининська, 
  • пров. Воронцовський,
  • пров. Чайковського, 
  • вул. Гаванна,
  • вул. Дерибасівська, 
  • вул. Ланжеронівська, 
  • вул. Жуковського,
  • вул. Буніна,
  • вул. Грецька,
  • вул. Польська,
  • узвіз Польський,
  • вул. Буніна,
  • вул. Грецька,
  • вул. Рішельєвська.

Працівники Інфоксводоканалу вже ліквідовують наслідки аварії. Водопостачання планують повернути до всіх будинків до 18:00.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як у більший, так і в менший бік. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, і більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, споживачі Інфоксводоканалу заборгували майже пів мільярда гривень. На ці кошти компанія може купити тисячі метрів нових труб та знизити кількість аварійних проривів.

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