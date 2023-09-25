Кто из жителей Одессы останется без воды: список адресов
Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 25 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где не будет воды в Одессе
- пров. Лунный,
- ул. Армейская,
- ул. Сегедская,
- просп. Гагарина,
- ул. Маршала Говорова,
- ж/м Лузановка,
- ул. Южная 2-60,
- ул. Дунаевского,
- ул. Донецкая,
- ул. К. Кузнецова,
- ул. Днепровская,
- ул. Л.Украинки,
- ул. Штилева,
- ул. Героев Обороны,
- ул. Державина,
- ул. Кишиневская,
- ул. Ростовская,
- ул. Поклонно,
- ул. Фонтанская дорога,
- ул. Елочная,
- ул. Дачно,
- ул. Львовская,
- пл. Думская, 1,
- ул. Пушкинская,
- ул. Еврейская,
- ул. Екатерининская,
- пров. Воронцовский,
- пров. Чайковского,
- ул. Гаванна,
- ул. Дерибасовская,
- ул. Ланжероновская,
- ул. Жуковского,
- ул. Бунина,
- ул. Греческий,
- ул. Польский,
- спуск Польский,
- ул. Бунина,
- ул. Греческий,
- ул. Ришельевская.
Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.