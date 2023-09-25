Кто из жителей Одессы останется без воды: список адресов

Мужчина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 25 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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пров. Лунный,

ул. Армейская,

ул. Сегедская,

просп. Гагарина,

ул. Маршала Говорова,

ж/м Лузановка,

ул. Южная 2-60,

ул. Дунаевского,

ул. Донецкая,

ул. К. Кузнецова,

ул. Днепровская,

ул. Л.Украинки,

ул. Штилева,

ул. Героев Обороны,

ул. Державина,

ул. Кишиневская,

ул. Ростовская,

ул. Поклонно,

ул. Фонтанская дорога,

ул. Елочная,

ул. Дачно,

ул. Львовская,

пл. Думская, 1,

ул. Пушкинская,

ул. Еврейская,

ул. Екатерининская,

пров. Воронцовский,

пров. Чайковского,

ул. Гаванна,

ул. Дерибасовская,

ул. Ланжероновская,

ул. Жуковского,

ул. Бунина,

ул. Греческий,

ул. Польский,

спуск Польский,

ул. Бунина,

ул. Греческий,

ул. Ришельевская.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.