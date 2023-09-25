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Кто из жителей Одессы останется без воды: список адресов

25 сентября 2023 13:50
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто из жителей Одессы останется без воды: список адресов
Мужчина набирает воду в бювете. Фото: Новини.LIVE / Юлия Браславская
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Из-за необходимости проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода сегодня, 25 сентября, в Одессе и области прекратят водоснабжение. Время завершения работ может изменяться.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где не будет воды в Одессе

  • пров. Лунный,
  • ул. Армейская,
  • ул. Сегедская,
  • просп. Гагарина,
  • ул. Маршала Говорова,
  • ж/м Лузановка,
  • ул. Южная 2-60,
  • ул. Дунаевского,
  • ул. Донецкая,
  • ул. К. Кузнецова,
  • ул. Днепровская,
  • ул. Л.Украинки,
  • ул. Штилева,
  • ул. Героев Обороны,
  • ул. Державина,
  • ул. Кишиневская,
  • ул. Ростовская,
  • ул. Поклонно,
  • ул. Фонтанская дорога,
  • ул. Елочная,
  • ул. Дачно,
  • ул. Львовская,
  • пл. Думская, 1,
  • ул. Пушкинская,
  • ул. Еврейская,
  • ул. Екатерининская,
  • пров. Воронцовский,
  • пров. Чайковского,
  • ул. Гаванна,
  • ул. Дерибасовская,
  • ул. Ланжероновская,
  • ул. Жуковского,
  • ул. Бунина,
  • ул. Греческий,
  • ул. Польский,
  • спуск Польский,
  • ул. Бунина,
  • ул. Греческий,
  • ул. Ришельевская.

Сотрудники Инфоксводоканала уже ликвидируют последствия аварии. Водоснабжение планируют вернуть во все дома к 18:00.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Напомним, потребители Инфоксводоканала задолжали почти полмиллиарда гривен. На эти средства компания может купить тысячи новых метров труб и снизить количество аварийных прорывов.

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