Відключення світла в Одесі на 20 червня: адреси ремонтних робіт

В Одесі деяким містянам відключать сьогодні електропостачання. Ілюстративне фото: Freepik

Сьогодні, 20 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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просп. Небесної Сотні, 4/1-32,

Гранатна, 7, 8а,

Левітана, 116/а, 109, 118,

Одеська, 4, 5.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині

Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.

Сьогодні у регіоні прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, додатково про розподіл можна переглянути за посиланням.