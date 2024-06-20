Відключення світла в Одесі на 20 червня: адреси ремонтних робіт

Хто з одеситів сьогодні буде цілий день без світла — адреси
Сьогодні, 20 червня, в Одеській області протягом цілої доби триватимуть стабілізаційні відключення світла. Окрім цього, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах — тому у деяких одеситів електроенергії не буде до 19:00, однак час відновлення може змінюватись, залежно від виконання робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Де не буде світла через ремонт
- просп. Небесної Сотні, 4/1-32,
- Гранатна, 7, 8а,
- Левітана, 116/а, 109, 118,
- Одеська, 4, 5.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Більше про ситуацію з електроенергією на Одещині
Ми писали, що через нестачу потужностей в електроенергії у населених пунктах Одеської області склалась критична ситуація зі світлом. Місцеві мешканці можуть бути відключені від електропостачання до 20 годин на добу.
Сьогодні у регіоні прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби. Споживачі мають бути розділені на шість груп, додатково про розподіл можна переглянути за посиланням.
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