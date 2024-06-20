Отключение света в Одессе на 20 июня: адреса ремонтных работ

В Одессе некоторым горожанам отключат сегодня электроснабжение. Иллюстративное фото: Freepik

Сегодня, 20 июня, в Одесской области в течение суток будут продолжаться стабилизационные отключения света. Кроме того, энергетики проводят ремонтные работы на сетях — поэтому у некоторых одесситов электроэнергии не будет до 19:00, однако время восстановления может изменяться в зависимости от выполнения работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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просп. Небесной Сотни, 4/1-32,

Гранатная, 7, 8а,

Левитана, 116/а, 109, 118,

Одесская, 4, 5.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Больше о ситуации с электроэнергией в Одесской области

Мы писали, что из-за нехватки мощностей в электроэнергии в населенных пунктах Одесской области сложилась критическая ситуация со светом. Местные жители могут быть отключены от электроснабжения до 20 часов в сутки.

Сегодня в регионе прогнозируются почасовые отключения электроэнергии на протяжении всех суток. Потребители должны быть разделены на шесть групп, дополнительно о разделении можно просмотреть по ссылке.