Хто з одеситів залишиться без електроенергії: перелік адрес

Хлопчик тримає свічку. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Дальницьке шосе вул.,2,

Тираспольське шосе вул.,2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г:

Василя Симоненка вул., 2А (роботи до 17.00)

Академіка Заболотного вул.,54, 54/1, 54/2, 56/3, 56/4, 58, 59, 60, 62, 66, 66/1, 66/2,

Академіка Сахарова вул.,24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,

Висоцького вул.,11, 11А, 15, 17, 23, 25,

Генерала Бочарова вул.,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75/129, 75/166, 75/169, 75/206, 75/209,

Добровольського просп.,116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, Махачкалинська вул.1, 1А, 2, 3, 5, 7А,

Паустовського вул.,29,

Семена Палія вул.,103, 105, 107, 111, 113, 113А, 113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134: роботи до 17.00

Геологічна вул. 9, 9А, 23А,

Степова вул.,1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

Нагадаємо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.