Хто з одеситів залишиться без електроенергії: перелік адрес
8 червня 2023 11:00
Хлопчик тримає свічку. Фото: Новини.LIVE
Сьогодні, 8 червня, на низці вулиць Одеси буде відсутнє електропостачання. Це пов’язано з проведенням аварійно-відновлювальних робіт.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
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- Дальницьке шосе вул.,2,
- Тираспольське шосе вул.,2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г:
- Василя Симоненка вул., 2А (роботи до 17.00)
- Академіка Заболотного вул.,54, 54/1, 54/2, 56/3, 56/4, 58, 59, 60, 62, 66, 66/1, 66/2,
- Академіка Сахарова вул.,24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,
- Висоцького вул.,11, 11А, 15, 17, 23, 25,
- Генерала Бочарова вул.,30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 75, 75/129, 75/166, 75/169, 75/206, 75/209,
- Добровольського просп.,116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, Махачкалинська вул.1, 1А, 2, 3, 5, 7А,
- Паустовського вул.,29,
- Семена Палія вул.,103, 105, 107, 111, 113, 113А, 113Б, 120, 122, 126, 126/1, 130, 134: роботи до 17.00
- Геологічна вул. 9, 9А, 23А,
- Степова вул.,1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31
Нагадаємо, в Одесі нагадують місцевим жителям про важливість раціонального споживання електроенергії під час пікових годин. Наразі в Україні триває ремонтна кампанія на електростанціях, спрямована на підготовку до наближеного опалювального сезону.