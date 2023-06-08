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Кто из одесситов останется без электроэнергии: перечень адресов

8 июня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кто из одесситов останется без электроэнергии: перечень адресов
Мальчик держит свечу. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня, 8 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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  • Дальническое шоссе, ул.
  • Тираспольское шоссе ул., 2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г:
  • Василия Симоненко ул., 2А (работы до 17.00)
  • Академика Заболотного ул.,54,54/1,54/2,56/3,56/4,58,59,60,62,66,66/1,66/2,
  • Академика Сахарова ул., 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,
  • Высоцкого ул., 11, 11А, 15, 17, 23, 25,
  • Генерала Бочарова ул.,30,32,34,36,38,40,42,44,46,52,75,75/129,75/166,75/169,75/206
  • Добровольского просп.,116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, Махачкалинская ул.
  • Паустовского ул.,29,
  • Семена Палия, ул.
  • Геологическая ул. 9, 9А, 23А,
  • Степная ул., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/ 1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

Напомним, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.

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