Кто из одесситов останется без электроэнергии: перечень адресов

Мальчик держит свечу. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 июня, на ряде улиц Одессы будет отсутствовать электроснабжение. Это связано с проведением аварийно-восстановительных работ.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

Читайте также:

Где не будет света до 19:00

Дальническое шоссе, ул.

Тираспольское шоссе ул., 2, 4, 4А, 6, 8, 18/22, 18а, 22г:

Василия Симоненко ул., 2А (работы до 17.00)

Академика Заболотного ул.,54,54/1,54/2,56/3,56/4,58,59,60,62,66,66/1,66/2,

Академика Сахарова ул., 24, 26, 30, 34, 40, 44, 50,

Высоцкого ул., 11, 11А, 15, 17, 23, 25,

Генерала Бочарова ул.,30,32,34,36,38,40,42,44,46,52,75,75/129,75/166,75/169,75/206

Добровольского просп.,116, 118, 140, 148, 148А, 150, 152, 154, 156, Махачкалинская ул.

Паустовского ул.,29,

Семена Палия, ул.

Геологическая ул. 9, 9А, 23А,

Степная ул., 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 10, 10А, 10Б, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 16Б, 17, 17/ 1, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 27, 27А, 29, 31

Напомним, в Одессе напоминают местным жителям о важности рационального потребления электроэнергии во время пиковых часов. В Украине продолжается ремонтная кампания на электростанциях, направленная на подготовку к приближенному отопительному сезону.