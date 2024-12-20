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Хто захистив Одесу від російського десанту — нові подробиці

20 грудня 2024 10:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Хто врятував Одесу від російського десанту, ВМС дали відповідь
Російський десантний корабель. Фото: росЗМІ
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

У перші тижні повномасштабної війни росіяни дійсно намагалися висадити десант в Одесі. Але на заваді стали успішні дії українських десантників. 

Про це розповів в інтерв'ю "Армія.Інформ" командувач Військово-морських сил Збройних Сил України віцеадмірал Олексій Неїжпапа.

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Можливість висадки

За словами військового, російські кораблі біля Одеси навесні 2022 року можна було побачити навіть з пляжу, а у Сил оборони ще не було такого озброєння, яке вони мають сьогодні. Втім, висадка ворожого десанту могла бути успішною лише у разі, якби росіяни пройшли Вознесенськ та вийшли на трасу Одеса — Київ.

"Фактично тоді Одеса була б у напівоточенні та була б можлива висадка десанту з моря", — говорить Олексій Неїжпапа.

Подвиг десантників 

Віцеадмірал розповів, що 80-а окрема десантно-штурмова бригада ЗСУ не допустила проходження ворога у Вознесенськ. Водночас інші підрозділи разом з морпіхами були готові діяти. Це змусило росіян відмовитися від своїх планів. 

"Загалом, противник намагався проводити лише демонстративні дії типу: "Ми зараз висадимося", але це неможливо було реалізувати. Тим більше, що наші "Нептуни", а в подальшому й інші ударні засоби були напоготові уражати ворожі кораблі. Тобто жоден командир не відправить людей, якщо розуміє, що їм далеко до нашого берега, а по них уже прилітає крилата ракета, тому вони і відступили", — зазначив Олексій Неїжпапа.

Нагадаємо, начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, буцімто Одесу від російського десанту врятували магічні дії митрополита Агафангела, які спричинили шторм на морі. Також ми писали про те, чи можуть росіяни почати наступ на Миколаївщину.

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