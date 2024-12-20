Кто спас Одессу от российского десанта, ВМС ответили

Российский десантный корабль. Фото: росСМИ

В первые недели полномасштабной войны россияне действительно пытались взорвать десант в Одессе. Но помешали успешные действия украинских десантников.

Об этом рассказал в интервью "Армия.Информ" командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

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Возможность высадки

По словам военного, российские корабли возле Одессы весной 2022 года можно было увидеть даже с пляжа, а у Сил обороны еще не было такого вооружения, которое у них есть сегодня. Впрочем, высадка вражеского десанта могла быть успешной только в том случае, если бы россияне прошли Вознесенск и вышли на трассу Одесса — Киев

"Фактически тогда Одесса была бы в полуокружении и была бы возможна высадка десанта из моря", — говорит Алексей Неижпапа.

Подвиг десантников

Вице-адмирал рассказал, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не допустила прохождение врага в Вознесенске. В то же время другие подразделения вместе с морпехами были готовы действовать. Это вынудило россиян отказаться от своих планов.

"В общем, противник пытался проводить только демонстративные действия типа: "Мы сейчас высадимся", но это невозможно было реализовать. Тем более что наши "Нептуны", а в дальнейшем и другие ударные средства были готовы поражать вражеские корабли. То есть ни один командир не отправит людей, если понимает, что им далеко до нашего берега, а за ними уже прилетает крылатая ракета, поэтому они и отступили", — отметил Алексей Неижпапа.

Напомним, начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, будто Одессу от российского десанта спасли магические действия митрополита Агафангела, повлекшие шторм на море. Также мы писали о том, могут россияне начать наступление на Николаевщину.