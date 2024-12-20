Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Кто защитил Одессу от российского десанта — новые подробности arrow

Кто защитил Одессу от российского десанта — новые подробности

20 декабря 2024 10:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Кто спас Одессу от российского десанта, ВМС ответили
Российский десантный корабль. Фото: росСМИ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В первые недели полномасштабной войны россияне действительно пытались взорвать десант в Одессе. Но помешали успешные действия украинских десантников.

Об этом рассказал в интервью "Армия.Информ" командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неижпапа.

Читайте также:

Возможность высадки

По словам военного, российские корабли возле Одессы весной 2022 года можно было увидеть даже с пляжа, а у Сил обороны еще не было такого вооружения, которое у них есть сегодня. Впрочем, высадка вражеского десанта могла быть успешной только в том случае, если бы россияне прошли Вознесенск и вышли на трассу Одесса — Киев

"Фактически тогда Одесса была бы в полуокружении и была бы возможна высадка десанта из моря", — говорит Алексей Неижпапа.

Подвиг десантников

Вице-адмирал рассказал, что 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ не допустила прохождение врага в Вознесенске. В то же время другие подразделения вместе с морпехами были готовы действовать. Это вынудило россиян отказаться от своих планов.

"В общем, противник пытался проводить только демонстративные действия типа: "Мы сейчас высадимся", но это невозможно было реализовать. Тем более что наши "Нептуны", а в дальнейшем и другие ударные средства были готовы поражать вражеские корабли. То есть ни один командир не отправит людей, если понимает, что им далеко до нашего берега, а за ними уже прилетает крылатая ракета, поэтому они и отступили", — отметил Алексей Неижпапа.

Напомним, начальник Одесской ОВА Олег Кипер заявил, будто Одессу от российского десанта спасли магические действия митрополита Агафангела, повлекшие шторм на море. Также мы писали о том, могут россияне начать наступление на Николаевщину.

Одесса война ВМС Новости Одессы десант

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

11:32 Садовый сделал заявление про застройку парка 700-летия Львова

11:11 В Киеве от атаки России поврежден костел Святого Николая — фото

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:06 Кличко приехал на место падения обломков в Киеве — фото

11:00 Соцстрахование по-новому — кто получит 40 тыс. грн в 2025-м

10:59 Кто защитил Одессу от российского десанта — новые подробности

10:50 Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась атаки РФ

11:39 Кличко назвал количество пострадавших в результате атаки на Киев

11:35 Шесть вспышек на Солнце — ждать ли магнитных бурь сегодня

11:32 Налог на недвижимость ляжет на плечи покупателей — что надо знать

11:32 Садовый сделал заявление про застройку парка 700-летия Львова

11:11 В Киеве от атаки России поврежден костел Святого Николая — фото

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

11:06 Кличко приехал на место падения обломков в Киеве — фото

11:00 Соцстрахование по-новому — кто получит 40 тыс. грн в 2025-м

10:59 Кто защитил Одессу от российского десанта — новые подробности

10:50 Воздушные силы назвали количество сбитых дронов и ракет утром

10:48 Жительница Киева рассказала, как ее собачка испугалась атаки РФ

06:40 Новые цены на латунь — сколько стоят цветные металлы в декабре

19 декабря 2024

21:37 Новый год в Одессе — сколько будет стоить отдых на праздники

06:40 В Украине дорожают цветные металлы — цены на алюминий в декабре

Эксклюзив

06:34 Одесский "Привоз" в канун праздников — насколько выросли цены

06:25 Покупайте пока дешевое — сравнение цен на топливо в Украине и ЕС

06:22 Украина не в лидерах — какая зарплата у военных в других странах

18 декабря 2024

07:15 Вы удивитесь — сравнение цен на продукты в Грузии и в Украине

06:40 Цены на медь снова растут — цены на цветные металлы в декабре

06:25 Старейте за границей — сравнение пенсий в Украине и странах ЕС

17 декабря 2024
Эксклюзив

22:37 Когда одесситы планируют отмечать Рождество — опрос

Text

10:16 Удар по Киеву — Шаманов рассказал о погибшем и разрушениях

Text

08:30 Зеленский жестко унизил Путина — эфир Ранок.LIVE

19 декабря 2024
Text

19:51 Эксперт спрогнозировал резкий скачок цен на мясо, молоко и овощи

Text

17:50 Зеленский сделал заявление о прекращении огня — эфир Вечір.LIVE

Text

14:32 Подоляк объяснил, при каких условиях проведут выборы в Украине

Text

13:00 Зеленский согласился на миротворцев в Украине — эфир День.LIVE

Text

12:51 Войцеховский объяснил, почему онлайн-выборы в Украине невозможны

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка - 80x80

Финал войны в Украине решит все, — большое интервью Подоляка

Text

12:17 Поощряло руководство — нардеп высказался о скандале в 211 бригаде

Text

11:07 Сазонов отметил проблему бюрократии в армии

Text

09:53 Подоляк назвал способ, как искоренить коррупцию в Украине

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:20 Снимите головной убор — какой штраф за езду водителя в шапке

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

14 декабря 2024

04:30 Сколько продлится мобилизация в 2025 году — уже есть информация

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

13 декабря 2024

12:07 Тысяча от Зеленского — можно ли потратить в супермаркете

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

12 декабря 2024

18:26 В НАТО назвали количество потерь в войне в Украине

18 декабря 2024

23:03 Статус "Снято" в "Резерв+" — что он означает