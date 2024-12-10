Чи можуть росіяни розпочати наступ на Миколаївщину

Російський військовий. Фото: РосЗМІ

Попри те, що ворог утримує Кінбурнську косу, загрози для нового наступу РФ у Миколаївській області немає. Ситуація під контролем Сил оборони України. А російські маневри мають швидше відволікаючий характер.

Про це в ефірі Ранок.LIVE розповів начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

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За словами посадовця, російські човни пересуваються Дніпром, але йдеться про невеликі сили — декілька плавзасобів на добу. На Кінбурнській косі ворог несе вахту, але сил не нарощує, адже боїться повторення успішних рейдів ЗСУ. Втім, з коси росіяни обстрілюють FPV-дронами, артилерією і мінометами Куцурубську та Очаківську громади.

"На зараз сама загроза неактуальна. Я вважаю, що ми вже будемо знати приблизно за три дні, за тиждень точно, якщо вони отримають команду на виконання бойового завдання", — сказав Віталій Кім.

Водночас він зауважив, що треба бути готовими до будь-якого сценарію подальшого розвитку подій.

"Я вважаю, що це (активність російських військ на Дніпрі — Ред.) відволікаючий маневр, але він буде відволікаючий маневр боєм. Саме тому ми готуємося до певних дій", — наголосив керівник області.

Нагадаємо, ми розповідали про потужний удар СБУ по окупантах в Криму. Також ми повідомляли, де і навіщо росіяни накопичують сили на півдні України.