Могут ли россияне начать наступление на Николаевщину

Российский военный. Фото: РосСМИ

Несмотря на то, что враг удерживает Кинбурнскую косу, угрозы нового наступления РФ в Николаевской области нет. Ситуация под контролем сил обороны Украины. А российские маневры носят скорее отвлекающий характер.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким.

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По словам чиновника, российские лодки передвигаются по Днепру, но речь идет о небольших силах — нескольких плавсредствах в сутки. На Кинбурнской косе враг несет вахту, но сил не наращивает, потому что боится повторения успешных рейдов ВСУ. Впрочем, с косы россияне обстреливают FPV-дронами, артиллерией и минометами Куцурубскую и Очаковскую громады.

"На данный момент сама угроза неактуальна. Я считаю, что мы уже будем знать примерно через три дня, через неделю точно, если они получат команду на выполнение боевого задания", — сказал Виталий Ким.

В то же время он отметил, что нужно быть готовым к любому сценарию дальнейшего развития событий.

"Я считаю, что это (активность российских войск на Днепре — Ред.) отвлекающий маневр, но он будет отвлекающим маневром боем. Именно поэтому мы готовимся к определенным действиям", — подчеркнул руководитель области.

Напомним, мы рассказывали о мощном ударе СБУ по оккупантам в Крыму. Также мы сообщали, где и зачем россияне накапливают силы на юге Украины.