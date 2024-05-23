Хвилі дронів у напрямку Одеської області — росіяни посилили атаки безпілотниками на регіон

Росіяни посилили дронові атаки на Одещину. Ілюстративне фото: ua.depositphotos.com

Російські військові посилили атаки ударними безпілотниками по Одеському регіону, адже отримали нові "шахеди". На противагу цьому кількість ракетних ударів — зменшилась, але окупанти продовжують терор населення.

Про це в етері телемарафону повідомив Речник Української добровольчої армії Південь Сергій Братчук.



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Росіяни значно збільшили кількість ударів дронами-камікадзе типу Shahed-131/136 по Одеському регіону. За його словами, ймовірно, ворог отримав нові партії цього озброєння з Ірану. Однак ракетні удари також не припиняються, хоча їхня кількість зменшилась — росіяни побоюються за своє озброєння на території тимчасово окупованого Криму.

"Стало більше ударів "шахедами", тому що, певно, ворог отримав "подарунки" від Ірану. Удари ракетами не припиняються, але їх стало менше. Тут знову-таки впливає знищення ППО, зокрема в Криму. Ті самі "Іскандери" ворог використовує для терору. Тому увагу приділяємо цьому. А щодо "шахедів", то бачите, що українські сили ППО фактично на 100% їх знищують", — зазначив Сергій Братчук.

Дронові атаки на Одещину

Ми писали, що вночі проти 19 травня росіяни здійснили атаку на Україну дронами-камікадзе, яка тривала понад шість годин. Безпілотники на Одеську область запускалися групами з різних напрямків. Так окупанти намагаються виснажити систему ППО.

Також ми повідомляли, що на території Одещини сили ППО регулярно збивають як ударні, так і розвідувальні дрони противника. За інформацією військових, загалом по півдню за добу може бути більше ніж 100 вильотів ворожих розвідників.