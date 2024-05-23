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Волны дронов в направлении Одесской области — россияне усилили атаки беспилотниками на регион

23 мая 2024 11:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Волны дронов в направлении Одесской области — россияне усилили атаки беспилотниками на регион
Россияне усилили дроновые атаки на Одесчину. Иллюстративное фото: ua.depositphotos.com
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Российские военные усилили атаки ударными беспилотниками по Одесскому региону, ведь получили новые "шахеды". В противоположность этому, количество ракетных ударов уменьшилось, но оккупанты продолжают террор населения.

Об этом в эфире телемарафона сообщил Спикер Украинской добровольческой армии Юг Сергей Братчук.

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Россияне значительно увеличили количество ударов дронами-камикадзе типа Shahed-131/136 по Одесскому региону. По его словам, возможно, враг получил новые партии этого вооружения из Ирана. Однако ракетные удары также не прекращаются, хотя их количество уменьшилось — россияне опасаются за свое вооружение на территории временно оккупированного Крыма.

"Стало больше ударов "шахедами", потому что, вероятно, враг получил "подарки" от Ирана. Удары ракетами не прекращаются, но их стало меньше. Здесь опять-таки влияет уничтожение ПВО, в частности в Крыму. Те же "Искандеры" враг использует для террора. Поэтому внимание уделяем этому. А что касается "шахедов", то видите, что украинские силы ПВО фактически на 100% их уничтожают", — отметил Сергей Братчук.

Дроновые атаки на Одесчину

Мы писали, что в ночь на 19 мая россияне совершили атаку на Украину дронами-камикадзе, которая длилась более шести часов. Беспилотники на Одесскую область запускались группами по разным направлениям. Так оккупанты пытаются истощить систему ПВО.

Также мы сообщали, что на территории Одесской области силы ПВО регулярно сбивают как ударные, так и разведывательные дроны противника. По информации военных, всего по югу в сутки может быть более 100 вылетов вражеских разведчиков.

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Сергей Братчук
дрон Шахид-136
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ракетный удар

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