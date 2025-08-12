На Одещині під час хвилини мовчання зупинятимуть заняття в школах та громадський транспорт - яким чином

Транспорт в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині під час загальнонаціональної хвилини мовчання о 9 ранку буде зупинений рух усіх видів транспорту. Крім того, у цей час будуть припинені на 60 секунд заняття в усіх закладах освіти.

Про це стало відомо з розпорядження очільника Одеської ОВА Олега Кіпера.

Транспорт буде зупинений

Розпорядженням голови Одеської ОВА кожного ранку на під час хвилини мовчання о 9:00 буде зупинений громадський транспорт усіх видів. Поліція має забезпечувати порядок та дотримання правил дорожнього руху під час вшанування пам'яті загиблих військових.

Слід зауважити, що поки зупиняють міський транспорт під час хвилини мовчання не в усіх громадах Одеської області.

В Одеській ОВА також додали, що якщо у водія немає змоги зупинитися під час хвилини мовчання, то ніякої відповідальності за це не передбачено.

Хвилина мовчання в освіті та бізнесі

Крім того, згідно з розпорядженням кожного ранку буде лунати голосове повідомлення тривалістю до 10 секунд з оголошенням про початок загальнонаціональної хвилини мовчання та відліком до її закінчення.

Також о 9:00 повинні зупинятися заняття у навчальних закладах Одещини. Те саме стосується й засідань і заходів, що проводяться будь-якими організаціями чи підприємствами усіх форм власності.

Розпорядження очільника ОВА Олега Кіпера. Фото: Пресслужба ОВА

Розпорядження щодо хвилини мовчання. Фото: Пресслужба ОВА

