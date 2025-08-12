В Одесской области во время минуты молчания будут останавливать занятия в школах и общественный транспорт - каким образом

Транспорт в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области во время общенациональной минуты молчания в 9 утра остановится движение всех видов транспорта. Кроме того, в это время будут на 60 секунд приостановлены занятия во всех учебных заведениях.

Об этом стало известно из распоряжения главы Одесской ОВА Олега Кипера.

Транспорт будет остановлен

Распоряжением председателя Одесской ОВА каждое утро во время минуты молчания в 9:00 будет остановлен общественный транспорт всех видов. Полиция должна обеспечивать порядок и соблюдение правил дорожного движения во время чествования памяти погибших военных.

Следует заметить, что пока останавливают городской транспорт во время минуты молчания не во всех громадах Одесской области.

В Одесской ОВА также добавили, что если у водителя нет возможности остановиться во время минуты молчания, то никакой ответственности за это не предусмотрено.

Минута молчания в образовании и бизнесе

Кроме того, согласно распоряжению каждое утро будет звучать голосовое сообщение продолжительностью до 10 секунд с объявлением о начале общенациональной минуты молчания и отсчетом до ее окончания.

Также в 9:00 должны останавливаться занятия в учебных заведениях Одесской области. То же самое касается и заседаний и мероприятий, проводимых любыми организациями или предприятиями всех форм собственности.

Распоряжение главы ОВА Олега Кипера. Фото: Пресс-служба ОВА

Распоряжение о минуте молчания. Фото: Пресс-служба ОВА

