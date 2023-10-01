Хвилина шани: в Одесі зранку був зупинений рух і звучав гімн

Одесити вшанували пам'ять Героїв. Фото: Новини.LIVE

Одеса приєдналась до всеукраїнської акції — хвилина шани. У всьому місті було зупинено рух. Люди, схиливши голову, вшанували пам'ять героїв України, які віддали свої життя за свою країну.



Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE з місця події.



Рівно о дев'ятій годині ранку рух центральними вулицями міста було зупинено. На перехрестях стояли патрульні. Місто на хвилину затихло, біля одеського залізничного вокзалу було чути лише церковний дзвін. Щоби вшанувати пам'ять героїв України, водії виходили зі своїх машин, а перехожі зупинялися на перехрестях.

Одесити вийшли з автівок на хвилину мовчання. Фото: Новини.LIVE

Біля вокзалу зупинився рух. Фото: Новини.LIVE

Поліція перекрила рух. Фото: Новини.LIVE

День захисників і захисниць

Цього року Україна вперше відмічає свято захисників 1 жовтня. Це відбулося у звʼязку з переходом Православної церкви України та Української грекокатолицької церкви на Новоюліанський стиль календаря, адже свято збігається з Покровою Пресвятої Богородиці.

День захисників і захисниць — передусім свято тих, завдяки кому ми втримали незалежність, маємо змогу жити своїм щоденним життям — працювати, творити, виховувати дітей.

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Акція "хвилина шани" проводиться також вперше, вона започаткована Президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, голова Одеської ОВА Олег Кіпер звернувся до жителів регіону з проханням приєднатися до всеукраїнської хвилини мовчання за загиблими захисниками та захисницями. Також додамо, що цього дня також відзначають День українського козацтва та Покрови Пресвятої Богородиці.