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Минута молчания: в Одессе с утра было остановлено движение и звучал гимн

1 октября 2023 10:13
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Минута уважения: в Одессе с утра было остановлено движение и звучал гимн
Одесситы почтили память Героев. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Одесса присоединилась к всеукраинской акции — минута молчания. Во всем городе было остановлено движение. Люди, склонив голову, почтили память героев Украины, отдавших жизни за свою страну.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE с места события.

Ровно в девять часов утра движение по центральным улицам было остановлено. На перекрестках стояли патрульные. Город на минуту затих, возле одесского железнодорожного вокзала был слышен только церковный звон. Чтобы почтить память героев Украины, водители выходили из своих машин, а прохожие останавливались на перекрестках.

Одесситы вышли из машин на минуту молчания. Фото: Новини.LIVE
Возле вокзала остановилось движение. Фото: Новини.LIVE
Полиция перекрыла движение. Фото: Новини.LIVE

День защитников и защитниц

В этом году Украина впервые отмечает праздник защитников 1 октября. Это связано с переходом Православной церкви Украины и Украинской грекокатолической церкви на Новоюлианский стиль календаря, ведь праздник совпадает с Покровом Пресвятой Богородицы.
День защитников и защитниц — прежде всего праздник тех, благодаря которым мы удержали независимость, можем жить своей повседневной жизнью — работать, творить, воспитывать детей.

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Акция "минута молчания" проводится также впервые, она инициирована Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, глава Одесской ОВА Олег Кипер обратился к жителям региона с просьбой присоединиться к всеукраинской минуте молчания за погибшими защитниками и защитницами. Также в этот день также отмечают День украинского казачества и Покрова Пресвятой Богородицы.

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