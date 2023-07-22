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Кілька сотень одеситів залишилися без води: у чому причина

22 липня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Частина одеситів залишилася без води
Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 22 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. На деяких ділянках тривають аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відсутнє водопостачання

Планують відновити до 16:00

  • Волзький провулок — усі будинки;
  • Старосінна площа — усі будинки;
  •  Водопровідний провулок — усі будинки;
  • Середньофонтанська вулиця, 2-26 — усі будинки;
  • Єлисаветинський провулок — усі будинки;
  • Чехова провулок — усі будинки;
  • 1-й Басейний провулок — буд. 1-4 та 6.

Планують відновити до 17:00

  • Ільфа і Петрова вулиця, — буд. 9-27;
  • Академіка Глушка проспект — усі парні будинки;
  • 15-та лінія Люсторфської дороги — усі парні будинки; 
  • Академіка Корольова вулиця — буд. 85/2, 85/3.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву. 

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