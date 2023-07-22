Частина одеситів залишилася без води

Кілька сотень одеситів залишилися без води: у чому причина
Сьогодні, 22 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. На деяких ділянках тривають аварійно-ремонтні роботи.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де відсутнє водопостачання
Планують відновити до 16:00
- Волзький провулок — усі будинки;
- Старосінна площа — усі будинки;
- Водопровідний провулок — усі будинки;
- Середньофонтанська вулиця, 2-26 — усі будинки;
- Єлисаветинський провулок — усі будинки;
- Чехова провулок — усі будинки;
- 1-й Басейний провулок — буд. 1-4 та 6.
Планують відновити до 17:00
- Ільфа і Петрова вулиця, — буд. 9-27;
- Академіка Глушка проспект — усі парні будинки;
- 15-та лінія Люсторфської дороги — усі парні будинки;
- Академіка Корольова вулиця — буд. 85/2, 85/3.
Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.