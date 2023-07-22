Частина одеситів залишилася без води

Люди набирають воду. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 22 липня, частина мешканців Одеси залишилася без водопостачання. На деяких ділянках тривають аварійно-ремонтні роботи.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де відсутнє водопостачання

Планують відновити до 16:00

Волзький провулок — усі будинки;

Старосінна площа — усі будинки;

Водопровідний провулок — усі будинки;

Середньофонтанська вулиця, 2-26 — усі будинки;

Єлисаветинський провулок — усі будинки;

Чехова провулок — усі будинки;

1-й Басейний провулок — буд. 1-4 та 6.

Планують відновити до 17:00

Ільфа і Петрова вулиця, — буд. 9-27;

Академіка Глушка проспект — усі парні будинки;

15-та лінія Люсторфської дороги — усі парні будинки;

Академіка Корольова вулиця — буд. 85/2, 85/3.

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення може також знадобитися час на заповнення системи, й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.

Телефон для довідок (цілодобово):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву.