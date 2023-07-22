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Несколько сотен одесситов остались без воды: в чем причина

22 июля 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Часть одесситов осталась без воды
Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 22 июля, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения . На некоторых участках продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где отсутствует водоснабжение

Планируют восстановить до 16:00

  • Волжский переулок — все дома;
  • Старосенная площадь — все дома;
  • Водопроводный переулок — все дома;
  • Среднефонтанская улица, 2-26 —все дома;
  • Елисаветинский переулок — все дома;
  • Чеховый переулок — все дома;
  • 1-й Бассейный переулок — дом. 1-4 и 6.

Планируют восстановить до 17:00

  • Ильфа и улица Петра, — дом. 9-27;
  • Академика Глушко проспект — все парные дома;
  • 15-я линия Люсторфской дороги — все парные дома;
  • Академика Королева улица — дом. 85/2, 85/3.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

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