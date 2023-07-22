Часть одесситов осталась без воды

Люди набирают воду. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 22 июля, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения . На некоторых участках продолжаются аварийно-ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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Где отсутствует водоснабжение

Планируют восстановить до 16:00

Волжский переулок — все дома;

Старосенная площадь — все дома;

Водопроводный переулок — все дома;

Среднефонтанская улица, 2-26 —все дома;

Елисаветинский переулок — все дома;

Чеховый переулок — все дома;

1-й Бассейный переулок — дом. 1-4 и 6.

Планируют восстановить до 17:00

Ильфа и улица Петра, — дом. 9-27;

Академика Глушко проспект — все парные дома;

15-я линия Люсторфской дороги — все парные дома;

Академика Королева улица — дом. 85/2, 85/3.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.