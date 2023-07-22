Часть одесситов осталась без воды

Несколько сотен одесситов остались без воды: в чем причина
Сегодня, 22 июля, часть жителей Одессы осталась без водоснабжения . На некоторых участках продолжаются аварийно-ремонтные работы.
Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где отсутствует водоснабжение
Планируют восстановить до 16:00
- Волжский переулок — все дома;
- Старосенная площадь — все дома;
- Водопроводный переулок — все дома;
- Среднефонтанская улица, 2-26 —все дома;
- Елисаветинский переулок — все дома;
- Чеховый переулок — все дома;
- 1-й Бассейный переулок — дом. 1-4 и 6.
Планируют восстановить до 17:00
- Ильфа и улица Петра, — дом. 9-27;
- Академика Глушко проспект — все парные дома;
- 15-я линия Люсторфской дороги — все парные дома;
- Академика Королева улица — дом. 85/2, 85/3.
Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться при проведении ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления может потребоваться время на заполнение системы, и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155
Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.