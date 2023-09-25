Кілька тисяч мешканців Одещини залишаться без газу: перелік адрес

Газова плита. Фото: Новини.LIVE

До 28 вересня в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

Читайте також:

Де не буде газу на Одещині

с. Кароліно-Бугаз,

С/Т "Веснянка",

С/Т "Связіст",

С/Т "Світанок",

С/Т "Перлина,

С/Т "Еней".

"Пуск газу буде проводитись по завершенні робіт з 28.09.2023 р., відповідно до правил безпеки систем газопостачання. Просимо самостійно закрити крани перед своїми газовими приладами (газовою плитою, духовкою, газовим водонагрівачем, котлом АОГВ) та не використовувати природний газ в даний період", — йдеться в повідомленні.

Крім того, від сьогодні, 25 вересня, в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах. Газопостачання не буде до 9 жовтня. Де ще не буде газу на Одещині, читайте в матеріалі.

Нагадаємо, мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки, можуть отримати безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.

Також ми писали, що в Україні припиняють газопостачання у багатоквартирних будинках через непроведення технічного обслуговування будинкових мереж. Це питання обговорювалось у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.