Кілька тисяч мешканців Одещини залишаться без газу: перелік адрес
До 28 вересня в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах.
Про це повідомляє АТ "Одесагаз".
Де не буде газу на Одещині
- с. Кароліно-Бугаз,
- С/Т "Веснянка",
- С/Т "Связіст",
- С/Т "Світанок",
- С/Т "Перлина,
- С/Т "Еней".
"Пуск газу буде проводитись по завершенні робіт з 28.09.2023 р., відповідно до правил безпеки систем газопостачання. Просимо самостійно закрити крани перед своїми газовими приладами (газовою плитою, духовкою, газовим водонагрівачем, котлом АОГВ) та не використовувати природний газ в даний період", — йдеться в повідомленні.
Крім того, від сьогодні, 25 вересня, в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах. Газопостачання не буде до 9 жовтня. Де ще не буде газу на Одещині, читайте в матеріалі.
Нагадаємо, мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки, можуть отримати безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.
Також ми писали, що в Україні припиняють газопостачання у багатоквартирних будинках через непроведення технічного обслуговування будинкових мереж. Це питання обговорювалось у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.