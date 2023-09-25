Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кілька тисяч мешканців Одещини залишаться без газу: перелік адрес arrow

Кілька тисяч мешканців Одещини залишаться без газу: перелік адрес

25 вересня 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кілька тисяч мешканців Одещини залишаться без газу: перелік адрес
Газова плита. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До 28 вересня в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах. 

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

Читайте також:

Де не буде газу на Одещині

  • с. Кароліно-Бугаз, 
  • С/Т "Веснянка", 
  • С/Т "Связіст", 
  • С/Т "Світанок", 
  • С/Т "Перлина, 
  • С/Т "Еней".

"Пуск газу буде проводитись по завершенні робіт з 28.09.2023 р., відповідно до правил безпеки систем газопостачання. Просимо самостійно закрити крани перед своїми газовими приладами (газовою плитою, духовкою, газовим водонагрівачем, котлом АОГВ) та не використовувати природний газ в даний період", — йдеться в повідомленні. 

Крім того, від сьогодні, 25 вересня, в частині Одеської області відключать газ. Це сталося через ремонтні роботи на розподільних мережах. Газопостачання не буде до 9 жовтня. Де ще не буде газу на Одещині, читайте в матеріалі

Нагадаємо, мешканці Одеської області, які власноруч опалюють будинки, можуть отримати безплатно або зі знижкою дрова. Пільги на придбання твердого палива передбачені для мешканців регіону, які проживають у будинках без центрального опалення.

Також ми писали, що в Україні припиняють газопостачання у багатоквартирних будинках через непроведення технічного обслуговування будинкових мереж. Це питання обговорювалось у Комітеті з питань енергетики та ЖКП.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

None

Нагорода від президента: Зеленський у США відзначив волонтерів, лікарів і духовенство

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз