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Несколько тысяч жителей Одесской области останутся без газа: список адресов

25 сентября 2023 19:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несколько тысяч жителей Одесской области останутся без газа: список адресов
Газовая плита. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

До 28 сентября в части Одесской области отключат газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительных сетях.

Об этом сообщает АО "Одессагаз".

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  • с. Каролино-Бугаз,
  • С/Т "Веснянка",
  • С/Т "Связист",
  • С/Т "Рассвет",
  • С/Т "Жемчужина",
  • С/Т "Еней".

"Пуск газа будет производиться по завершению работ с 28.09.2023г., в соответствии с правилами безопасности систем газоснабжения. Просим самостоятельно закрыть краны перед своими газовыми приборами (газовой плитой, духовкой, газовым водонагревателем, котлом АОГВ) и не использовать природный газ в данный период", — говорится в сообщении.

Кроме того, с сегодняшнего дня 25 сентября в части Одесской области отключат газ. Это произошло из-за ремонтных работ на распределительных сетях. Газоснабжение не будет до 9 октября. Где еще не будет газа в Одесской области читайте в материале.

Напомним, жители Одесской области, которые собственноручно отапливают дома, могут получить бесплатно или со скидкой дрова. Льготы на приобретение твердого топлива предназначены для жителей региона, проживающих в домах без центрального отопления.

Также мы писали, что в Украине прекращают газоснабжение многоквартирных домов из-за непроведения технического обслуживания домовых сетей. Этот вопрос обсуждался в Комитете по вопросам энергетики и ЖКХ.

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