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Кілька тисяч мешканців Одеської області залишаться без води: причина

26 липня 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Кілька тисяч мешканців Одеської області залишаться без води: причина
Відключення води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аварійне відключення води чекає на мешканців одразу чотирьох населених пунктів Одещини. Мова йде про с.Роксолани, смт Затока, с.Кароліно-Бугаз та Одесу. Водопостачання буде відсутнє до вечора 26 липня. 

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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"Філія "Інфоксводоканал" доводить до відома мешканців міста, керівників підприємств та організацій, що у зв'язку  з необхідністю проведення  аварійних ремонтних  робіт  на об'єктах водопроводу  з 09:00 до 21:00 липня буде припинено  подачу води в с. Роксолани, смт Затока, с. Кароліно-Бугаз", — йдеться  в повідомленні. 

Крім того, в Одесі мешканці Фонтанської дороги, 7,9-б, е, ⅗, Армійської вул., 2,4,6, та Сегедської 14, 14а, 16 до 15:00 будуть без води. 

Зазначимо, час відновлення водопостачання може змінюватися в ході проведення ремонтних робіт як в більшу, так і в меншу сторону. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи й більш віддалені споживачі або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу.  

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155  

Нагадаємо, у Парку Ентузіастів, що розташований у Пересипському районі Одеси, незабаром розпочнуть будівництво сучасного бюветного комплексу. Він забезпечить альтернативне водопостачання для північного житлового масиву. 

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