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Несколько тысяч жителей Одесской области останутся без воды: причина

26 июля 2023 10:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Несколько тысяч жителей Одесской области останутся без воды: причина
Отключение воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Аварийное отключение воды ждет жителей сразу четырех населенных пунктов Одесщины. Речь идет о с.Роксоланы, пгт Затока, с.Каролино-Бугаз и Одессе. Водоснабжение будет отсутствовать до вечера 26 июля.

Об этом сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

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"Филиал "Инфоксводоканал" сообщает жителям города, руководителям предприятий и организаций, что в связи с необходимостью проведения аварийных ремонтных работ на объектах водопровода с 09:00 до 21:00 июля будет прекращена подача воды в с. Роксоланы, пгт Затока, с. Каролино-Бугаз", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Одессе жители Фонтанской дороги, 7,9-б, е, ⅗, Армейской ул., 2,4,6 и Сегедской 14, 14а, 16 до 15:00 будут без воды.

Отметим, время восстановления водоснабжения может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону. После восстановления водоснабжения может потребоваться время на заполнение системы и более отдаленные потребители или верхние этажи могут получить воду позже указанного времени.

Телефон для справок (круглосуточно):

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155

Напомним, в Парке Энтузиастов, расположенном в Пересыпском районе Одессы, в скором времени начнут строительство современного бюветного комплекса. Он обеспечит альтернативное водоснабжение для северного жилмассива.

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