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Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 18 липня

18 липня 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Стан моря та питної води в Одесі: яка ситуація 18 липня
Аналіз стану води. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представники ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України" оприлюднили свіжі результати моніторингу якості води. Спостерігається тимчасове покращення якості проб морської води, втім Черне море все ще несе загрозу. 

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Згідно з інформацією ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров'я України", проби питної води, відібрані для санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних аналізів, відповідають гігієнічним нормам.

Результати лабораторного контролю Філії "Інфоксводоканал" ТОВ "Інфокс" також показують, що питна вода відповідає гігієнічним вимогам згідно з ДСанПіН 2.2.4-171-10 "Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною".

Аналіз Чорного моря

Покращення якості проб морської води щодо санітарно-мікробіологічних та санітарно-хімічних показників має тимчасовий характер і не означає, що морська вода є безпечною для купання. Результати можуть змінюватись залежно від погодних умов, таких як температура та напрямок вітру. Внаслідок цих факторів може виникати підйом осаду з морського дна та надходження забруднених водних мас зі сторони гирла річки Дніпро. Наразі в Одесі діє заборона на купання в морі з метою забезпечення безпеки громадян.

Нагадаємо, внаслідок повномасштабного вторгнення РФ та терористичних дій окупантів, Чорне море несе небезпеку. На одному з пляжів Пересипського району були виявлені два підозрілі предмети, що нагадували снаряди. 

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