Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 18 июля arrow

Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 18 июля

18 июля 2023 16:10
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 18 июля
Анализ состояния воды. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Наблюдается временное улучшение качества проб морской воды, впрочем, Черное море все еще несет угрозу.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

Читайте также:

В каком состоянии питьевая вода

Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", пробы питьевой воды, отобранные для санитарно-микробиологических и санитарно-химических анализов, соответствуют гигиеническим нормам.

Результаты лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" также показывают, что питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям согласно ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".

Анализ Черного моря

Улучшение качества проб морской воды относительно санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей носит временный характер и не означает, что морская вода является безопасной для купания. Результаты могут изменяться в зависимости от погодных условий, таких как температура и направление ветра. В результате этих факторов может возникать подъем осадка с морского дна и поступление загрязненных водных масс со стороны устья реки Днепр. В настоящее время в Одессе действует запрет на купание в море с целью обеспечения безопасности граждан.

Напомним, в результате полномасштабного вторжения РФ и террористических действий кафиров, Черное море несет опасность. На одном из пляжей Пересыпского района были обнаружены два подозрительных предмета, напоминавших снаряды.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

22:38 В Киеве работники ТЦК придумали новый способ "заманить" мужчин в военкомат

06:40Цена на драгоценные металлы: сколько стоит 1г золота в Украине

23:20 Вождение под хмельком: изменились правила проверки водителей

Новость с фото

00:44По Украине ширится воздушная тревога: угроза атаки ракет и БпЛА

Новость с видео

07:00Блэкаут не за горами: Одесчина готовится к отключениям электроэнергии

None

Фонд MK Foundation передал пограничникам минивэны и машины скорой помощи

обновлено:

02:25Взрывы раздаются в Черкасской области: обстрел ракетами

Новость с фото

13:18 Сергея Бабкина обвинили в поддержке россиян

07:46 Мудрик стал трансферной целью двух известных клубов

10:48 Когда в Украине перестанут раздавать повестки на улицах: что говорит закон

17:30 Сержант Маркус рассказал о серьезных потерях техники и объявил большой сбор

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз