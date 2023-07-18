Состояние моря и питьевой воды в Одессе: какая ситуация 18 июля
Представители ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины" обнародовали свежие результаты мониторинга качества воды. Наблюдается временное улучшение качества проб морской воды, впрочем, Черное море все еще несет угрозу.
Об этом сообщает Одесский городской совет.
В каком состоянии питьевая вода
Согласно информации ГУ "Одесский областной центр контроля и профилактики болезней Министерства здравоохранения Украины", пробы питьевой воды, отобранные для санитарно-микробиологических и санитарно-химических анализов, соответствуют гигиеническим нормам.
Результаты лабораторного контроля Филиала "Инфоксводоканал" ООО "Инфокс" также показывают, что питьевая вода отвечает гигиеническим требованиям согласно ГСанПиН 2.2.4-171-10 "Гигиенические требования к питьевой воде, предназначенной для потребления человеком".
Анализ Черного моря
Улучшение качества проб морской воды относительно санитарно-микробиологических и санитарно-химических показателей носит временный характер и не означает, что морская вода является безопасной для купания. Результаты могут изменяться в зависимости от погодных условий, таких как температура и направление ветра. В результате этих факторов может возникать подъем осадка с морского дна и поступление загрязненных водных масс со стороны устья реки Днепр. В настоящее время в Одессе действует запрет на купание в море с целью обеспечения безопасности граждан.
Напомним, в результате полномасштабного вторжения РФ и террористических действий кафиров, Черное море несет опасность. На одном из пляжей Пересыпского района были обнаружены два подозрительных предмета, напоминавших снаряды.