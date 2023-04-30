Кількість нових заражень збільшилася на COVID-19 в Одесі збільшилася: де зробити вакцинацію
В Одесі збільшилася кількість випадків нових заражень на коронавірус. За останній тиждень хворобу підтвердили у 103 людей.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
За їхньою інформацією, у стаціонарі клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 38 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні — шестеро дітей. На самоізоляції вдома перебувають 157 пацієнтів.
Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 2067 випадків захворювання на COVID-19, одужали за цей період 2084 пацієнти.
"В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від коронавірусу", — йдеться у повідомленні міськради.
Адреси кабінетів щеплень від COVID-19:
Київський район:
- Фонтанська дор., 30/32;
- Фонтанська дор., 110;
- Люстдорфська дор., 170;
- вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- вул. Шишкіна, 48/1;
- вул. Ю. Геллера, 43;
- вул. Левітана, 62;
- вул. Ак. Філатова, 7а.
Малиновський район:
- вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
- вул. Болгарська, 38;
- вул. Івана та Юрія Лип, 1.
Приморський район:
- Обсерваторний пров., 8;
- вул. Марш. Говорова, 26;
- вул. Пастера, 56;
- вул. Торгова, 29/31.
Суворовський район:
- вул. От. Чепіги, 54;
- вул. Ак. Воробйова, 5;
- вул. Героїв оборони Одеси, 52;
- вул. Ак. Заболотного, 59/1;
- вул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтська дор., 40;
- Хаджибейська дор., 32.
Нагадаємо, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.