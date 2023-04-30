Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Кількість нових заражень збільшилася на COVID-19 в Одесі збільшилася: де зробити вакцинацію arrow

Кількість нових заражень збільшилася на COVID-19 в Одесі збільшилася: де зробити вакцинацію

30 квітня 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Кількість нових заражень збільшилася на COVID-19 в Одесі збільшилася
Дівчина проходить тест на хворобу. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одесі збільшилася кількість випадків нових заражень на коронавірус. За останній тиждень хворобу підтвердили у 103 людей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

Читайте також:

За їхньою інформацією, у стаціонарі клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 38 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні — шестеро дітей. На самоізоляції вдома перебувають 157 пацієнтів.

Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 2067 випадків захворювання на COVID-19, одужали за цей період 2084 пацієнти.

"В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від коронавірусу", — йдеться у повідомленні міськради.

Адреси кабінетів щеплень від COVID-19:

Київський район:

  • Фонтанська дор., 30/32;
  • Фонтанська дор., 110;
  • Люстдорфська дор., 170;
  • вул. Ільфа і Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • вул. Шишкіна, 48/1;
  • вул. Ю. Геллера, 43;
  • вул. Левітана, 62;
  • вул. Ак. Філатова, 7а.

 Малиновський район:

  • вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;
  • вул. Болгарська, 38;
  • вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

  • Обсерваторний пров., 8;
  • вул. Марш. Говорова, 26;
  • вул. Пастера, 56;
  • вул. Торгова, 29/31.

Суворовський район:

  • вул. От. Чепіги, 54;
  • вул. Ак. Воробйова, 5;
  • вул. Героїв оборони Одеси, 52;
  • вул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • вул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтська дор., 40;
  • Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

18:04 Диктатор, вбивця та кат: як виглядають двійники Путіна

Оновлено

19:37 Знаки Зодіаку: дати, характеристика та класифікація

23:40 Вакансії в ЗСУ: кого потребує українське військо

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

20:30 Що загрожує одеситам за неявку до військкомату

Захисники мають повернутися додому: одеські волонтери готуються до експедиції з пошуку тіл загиблих

15:34 Дружина Усика похизувалась фігурою у відвертому купальнику на екзотичному відпочинку

07:32Залужний розповів, скільки ракет Росія випустила по Україні під час останньої атаки

19:17 Яремчук гратиме в одному чемпіонаті з Мудриком та Зінченком

07:40 Оперативна ситуація на фронті: Генштаб попереджує про нові ракетні удари

17:55 Якщо вручили повістку прямо в авто: адвокат розповів, чи це законно

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB