Кількість нових заражень збільшилася на COVID-19 в Одесі збільшилася

Дівчина проходить тест на хворобу. Фото: pixabay

В Одесі збільшилася кількість випадків нових заражень на коронавірус. За останній тиждень хворобу підтвердили у 103 людей.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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За їхньою інформацією, у стаціонарі клінічної інфекційної лікарні проходять лікування 38 пацієнтів з лабораторно підтвердженим COVID-19, у дитячій міській клінічній лікарні — шестеро дітей. На самоізоляції вдома перебувають 157 пацієнтів.

Зазначимо, що з початку 2023 року в Одесі зареєстровано 2067 випадків захворювання на COVID-19, одужали за цей період 2084 пацієнти.

"В усіх Центрах первинної медико-санітарної допомоги Одеси можна безплатно зробити первинне або бустерне щеплення від коронавірусу", — йдеться у повідомленні міськради.

Адреси кабінетів щеплень від COVID-19:

Київський район:

Фонтанська дор., 30/32;

Фонтанська дор., 110;

Люстдорфська дор., 170;

вул. Ільфа і Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

вул. Шишкіна, 48/1;

вул. Ю. Геллера, 43;

вул. Левітана, 62;

вул. Ак. Філатова, 7а.

Малиновський район:

вул. Житомирська (Ак. Гаркавого), 2;

вул. Болгарська, 38;

вул. Івана та Юрія Лип, 1.

Приморський район:

Обсерваторний пров., 8;

вул. Марш. Говорова, 26;

вул. Пастера, 56;

вул. Торгова, 29/31.

Суворовський район:

вул. От. Чепіги, 54;

вул. Ак. Воробйова, 5;

вул. Героїв оборони Одеси, 52;

вул. Ак. Заболотного, 59/1;

вул. Д. Ойстраха, 7;

Балтська дор., 40;

Хаджибейська дор., 32.

Нагадаємо, до Всесвітнього дня здоров'я, жителі Одеси приєдналися до руху здачі донорської крові. Донорство крові допомагає не лише рятувати життя, але й має користь для самого донора.