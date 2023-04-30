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Количество новых заражений увеличилось на COVID-19 в Одессе увеличилось: где сделать вакцинацию

30 апреля 2023 16:40
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Количество новых заражений увеличилось на COVID-19 в Одессе увеличилось
Девушка проходит тест на заболевание. Фото: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В Одессе увеличилось количество случаев новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю болезнь подтвердили у 103 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По их информации, в стационаре клинической инфекционной больницы проходят лечение 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице — шесть детей. На самоизоляции дома находятся 157 пациентов.

Отметим, что с начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 2067 случаев заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 2084 пациента.

"Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от коронавируса", — говорится в сообщении горсовета.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19:

Киевский район:

  • Фонтанская дор., 30/32;
  • Фонтанская дор., 110;
  • Люстдорфская взр., 170;
  • ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
  • пров. Ушакова, 9;
  • ул. Шишкина, 48/1;
  • ул. Ю. Геллера, 43;
  • ул. Левитана, 62;
  • ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

  • ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
  • ул. Болгарская, 38;
  • ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

  • Обсерваторный пер., 8;
  • ул. Марш. Говорова, 26;
  • ул. Пастера, 56;
  • ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

  • ул. Вот. Чепиги, 54;
  • ул. Ак. Воробьева, 5;
  • ул. Героев обороны Одессы, 52;
  • ул. Ак. Заболотного, 59/1;
  • ул. Д. Ойстраха, 7;
  • Балтская дор., 40;
  • Хаджибейская дор., 32.

Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.

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