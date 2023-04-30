Количество новых заражений увеличилось на COVID-19 в Одессе увеличилось: где сделать вакцинацию
В Одессе увеличилось количество случаев новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю болезнь подтвердили у 103 человек.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
По их информации, в стационаре клинической инфекционной больницы проходят лечение 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице — шесть детей. На самоизоляции дома находятся 157 пациентов.
Отметим, что с начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 2067 случаев заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 2084 пациента.
"Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от коронавируса", — говорится в сообщении горсовета.
Адреса кабинетов прививок от COVID-19:
Киевский район:
- Фонтанская дор., 30/32;
- Фонтанская дор., 110;
- Люстдорфская взр., 170;
- ул. Ильфа и Петрова, 63/1;
- пров. Ушакова, 9;
- ул. Шишкина, 48/1;
- ул. Ю. Геллера, 43;
- ул. Левитана, 62;
- ул. Ак. Филатова, 7а.
Малиновский район:
- ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;
- ул. Болгарская, 38;
- ул. Ивана и Юрия Лип, 1.
Приморский район:
- Обсерваторный пер., 8;
- ул. Марш. Говорова, 26;
- ул. Пастера, 56;
- ул. Торговая, 29/31.
Суворовский район:
- ул. Вот. Чепиги, 54;
- ул. Ак. Воробьева, 5;
- ул. Героев обороны Одессы, 52;
- ул. Ак. Заболотного, 59/1;
- ул. Д. Ойстраха, 7;
- Балтская дор., 40;
- Хаджибейская дор., 32.
Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.