Количество новых заражений увеличилось на COVID-19 в Одессе увеличилось

Девушка проходит тест на заболевание. Фото: pixabay

В Одессе увеличилось количество случаев новых заражений коронавирусом. За последнюю неделю болезнь подтвердили у 103 человек.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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По их информации, в стационаре клинической инфекционной больницы проходят лечение 38 пациентов с лабораторно подтвержденным COVID-19, в детской городской клинической больнице — шесть детей. На самоизоляции дома находятся 157 пациентов.

Отметим, что с начала 2023 года в Одессе зарегистрировано 2067 случаев заболевания COVID-19, выздоровели за этот период 2084 пациента.

"Во всех Центрах первичной медико-санитарной помощи Одессы можно бесплатно сделать первичную или бустерную прививку от коронавируса", — говорится в сообщении горсовета.

Адреса кабинетов прививок от COVID-19:

Киевский район:

Фонтанская дор., 30/32;

Фонтанская дор., 110;

Люстдорфская взр., 170;

ул. Ильфа и Петрова, 63/1;

пров. Ушакова, 9;

ул. Шишкина, 48/1;

ул. Ю. Геллера, 43;

ул. Левитана, 62;

ул. Ак. Филатова, 7а.

Малиновский район:

ул. Житомирская (Ак. Гаркавого), 2;

ул. Болгарская, 38;

ул. Ивана и Юрия Лип, 1.

Приморский район:

Обсерваторный пер., 8;

ул. Марш. Говорова, 26;

ул. Пастера, 56;

ул. Торговая, 29/31.

Суворовский район:

ул. Вот. Чепиги, 54;

ул. Ак. Воробьева, 5;

ул. Героев обороны Одессы, 52;

ул. Ак. Заболотного, 59/1;

ул. Д. Ойстраха, 7;

Балтская дор., 40;

Хаджибейская дор., 32.

Напомним, ко Всемирному дню здоровья жители Одессы присоединились к движению сдачи донорской крови. Донорство крови помогает не только спасать жизнь, но и пользу для самого донора.