Кількість охочих вчитись очно в Одесі зросла в дев'ять разів

В місті облаштовують додаткові бомбосховища

Наразі в очному форматі навчаються учні 56 зі 121 школи Одеси. Кількість батьків, що планують в новому навчальному році перейти з дистанційного навчання зростає. Тож, в Одесі виділили додаткові кошти на облаштування укриттів у школах.

Про це повідомила директорка департаменту освіти Одеської міськради Олена Буйневич.

"Направлення коштів депутатського фонду цього року саме на освіту є надважливим і правильним рішенням, бо мусимо відкрити укриття в усіх закладах, де вони можливі. Кількість охочих вийти на очні заняття з 1 вересня на цей момент зросла у 9 разів, хоча вільні місця в школах є, це пов’язано з бажанням вчитися у своїй будівлі, що поруч з будинком", — написала Олена Буйневич.

На створення двох укриттів у школах виділено три мільйони гривень. Облаштують захисні споруди в Малиновському районі.

"У зв’язку із збройною агресією рф проти України та необхідності вжиття певних заходів щодо забезпечення захисту вихованців навчальних закладів під час повітряних тривог, вважаю за доцільним направити кошти мого депутатського фонду на створення укриттів у двох навчальних закладах", — йдеться в депутатському зверненні.

В Одеській області є понад 700 шкіл різних типів та форм власності. Дехто з учнів вже пішов на заслужений відпочинок, а деякі школярі все ще чекають на весняні канікули. Коли вони будуть — читайте в матеріалі.

Зазначимо, з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до перших класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. Порядок зарахування першачків до школи читайте в матеріалі.