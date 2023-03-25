Количество желающих учиться очно в Одессе выросло в девять раз

В городе обустраивают дополнительные бомбоубежища

В настоящее время в очном формате учатся ученики 56 из 121 школы Одессы. Количество родителей, планирующих в новом учебном году перейти с дистанционного обучения, растет. В Одессе выделили дополнительные средства на обустройство укрытий в школах.

Об этом сообщила директор департамента образования Одесского горсовета Елена Буйневич.

"Направление средств депутатского фонда в этом году именно на образование является сверхважным и правильным решением, потому что должны открыть укрытие во всех заведениях, где они возможны. Количество желающих выйти на очные занятия с 1 сентября на этот момент выросло в 9 раз, хотя свободные места в школах есть, это связано с желанием учиться в своем здании рядом с домом", — написала Елена Буйневич.

На создание двух укрытий в школах выделено три миллиона гривен. Обустроят защитные сооружения в Малиновском районе.

"В связи с вооруженной агрессией рф против Украины и необходимости принятия определенных мер по обеспечению защиты воспитанников учебных заведений во время воздушных тревог, считаю целесообразным направить средства моего депутатского фонда на создание укрытий в двух учебных заведениях", — говорится в депутатском обращении.

В Одесской области есть более 700 школ разных типов и форм собственности. Некоторые ученики уже ушли на заслуженный отдых, а некоторые школьники все еще ждут весенних каникул. Когда они будут — читайте в материале.

Отметим, с 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в первые классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест. Порядок зачисления первоклассников в школу читайте в материале.