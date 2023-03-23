На Одещині затвердили дати весняних канікул
В Одеській області є понад 700 шкіл різних типів та форм власності. Дехто з учнів вже пішов на заслужений відпочинок, а деякі школярі все ще чекають на весняні канікули.
Про це під час брифінгу повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.
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З усіх шкіл, що є на Одещині 226 закладів працюють очно, 290 поєднують очну форму навчання та дистанційну, і 209 – працюють дистанційно. Кожен заклад освіти приймав самостійно рішення про терміни канікул.
"Низка закладів перебувають, або планують проведення весняних канікул з 20 березня по 26 березня, з 27 березня по 2 квітня і є кілька закладів в регіоні які підуть на канікули з 3 й аж по 17 квітня. Також у зазначені дати декілька закладів весняні канікули не планували, адже вони їх поєднали із зимовими канікулами", — зазначив Сергій Братчук.
Сергій Братчук також додав, що із 885 дитячих садочків 217 працюють в очному режимі, 248 — в змішаному режимі, та 390 — дистанційно.
Зазначимо, з 3 квітня до 31 травня (умовно) триватиме приймання документів на зарахування дітей до 1-х класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць. Порядок зарахування першачків до школи читайте в матеріалі.