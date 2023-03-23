В Одесской области утвердили даты весенних каникул

Каникулы будут продолжаться от недели до двух, в зависимости от школы

В Одесской области есть более 700 школ разных типов и форм собственности. Некоторые ученики уже ушли на заслуженный отдых, а некоторые школьники все еще ждут весенних каникул.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Из всех школ, которые есть в Одесской области, 226 заведений работают очно, 290 объединяют очную форму обучения и дистанционную, и 209 — работают дистанционно. Каждое учебное заведение принимало самостоятельно решение о сроках каникул.

"Низка заведений находятся, или планируют проведение весенних каникул с 20 марта по 26 марта, с 27 марта по 2 апреля и есть несколько заведений в регионе, которые пойдут на каникулы с 3 по 17 апреля. Также в указанные даты несколько заведений весенние каникулы не планировали, ведь они их объединили с зимними каникулами", — отметил Сергей Братчук.

Сергей Братчук также добавил, что из 885 детских садов 217 работают в очном режиме, 248 — в смешанном режиме и 390 — дистанционно.

Отметим, с 3 апреля по 31 мая (условно) будет продолжаться прием документов на зачисление детей в 1-е классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест. Порядок зачисления первоклассников в школу читайте в материале.