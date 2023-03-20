Одеських школярів зараховуватимуть до 5-х класів по-новому

Освітяни розробили два варіанти зарахування

Цього року під час зарахування школярів до 5 класів ввели нововведення. Передбачено два варіанти зарахування дітей.

Про це повідомляє Департамент освіти та науки Одеської міської ради.

Автоматичний перехід

Так, якщо ваша дитина проходила навчання в школі з першого по четверті класи, то вона автоматично може бути переведена до п'ятого класу. За умови, що є вільні місця.

До початку навчального року зараховуються діти, які мають право на першочергове зарахування.

Протягом навчального року зарахування проводитиметься у порядку надходження заяв.

У разі створення додаткового 5-го класу, зарахування на вільні місця може відбуватися за результатами конкурсного відбору. Таку процедуру навчальні заклади можуть застосувати у разі, коли кількість поданих заяв перевищує загальне число місць.

Перехід у нову школу

Якщо ж у школі відсутні 1-4 класи і заклад забезпечує здобуття базової середньої освіти з 5-го класу, то заяви на зарахування подаються з 3 квітня до 31 травня 2023 року.

Якщо кількість поданих станом на 31 травня документів не перевищує кількість місць у 5-х класах, конкурсний відбір не проводиться. 1 червня видається наказ про зарахування усіх дітей.

В іншому випадку до 1 червня включно заклад освіти оприлюднює оголошення про проведення конкурсного відбору. Він проводитиметься з 2 по 15 червня 2023 року.

"Не пізніше 15 червня видається наказ про зарахування учнів до 5-х класів закладу освіти за результатами конкурсного відбору і оприлюднюється на офіційному вебсайті закладу. Після 15 червня відбувається зарахування дітей на вільні місця (за умови їх наявності) за результатами конкурсного відбору до початку та впродовж навчального року", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, з 3 квітня до 31 травня триватиме приймання документів на зарахування дітей до 1-х класів закладів освіти Одеси. Для тих, хто з об’єктивних причин не зможе своєчасно подати заяви, буде сформовано базу вільних місць.