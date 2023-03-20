Одесских школьников будут причислять к 5-м классам по-новому

Одесских школьников будут зачислять в 5-ые классы по-новому
В этом году при зачислении школьников в 5 класс ввели нововведения. Предусмотрены два варианта зачисления детей.
Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесского городского совета.
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Автоматический переход
Так, если ваш ребенок проходил обучение в школе с первого по четвертые классы, то он автоматически может быть переведен в пятый класс. При условии, что есть свободные места.
К началу учебного года зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление.
В течение учебного года зачисление будет производиться в порядке поступления заявлений.
В случае создания дополнительного 5-го класса зачисление на свободные места может происходить по результатам конкурсного отбора. Такую процедуру учебные заведения могут применить, если количество поданных заявлений превышает общее число мест.
Переход в новую школу
Если же в школе отсутствуют 1-4 классы и заведение обеспечивает получение базового среднего образования с 5-го класса, то заявления на зачисление подаются с 3 апреля по 31 мая 2023 года.
Если количество поданных на 31 мая документов не превышает количество мест в 5-х классах, конкурсный отбор не проводится. 1 июня издается приказ о зачислении всех детей.
В противном случае до 1 июня включительно учебное заведение обнародует объявление о проведении конкурсного отбора. Он пройдет со 2 по 15 июня 2023 года.
"Не позднее 15 июня издается приказ о зачислении учащихся в 5-х классов учебного заведения по результатам конкурсного отбора и обнародуется на официальном вебсайте заведения. После 15 июня происходит зачисление детей на свободные места (при условии их наличия) по результатам конкурсного отбора к началу и в течение учебного года", — говорится в сообщении.
Напомним, с 3 апреля по 31 мая будет продолжаться прием документов на зачисление детей в 1-е классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест.