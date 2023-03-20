Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Одесских школьников будут зачислять в 5-ые классы по-новому arrow

Одесских школьников будут зачислять в 5-ые классы по-новому

20 марта 2023 17:03
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист
Одесских школьников будут причислять к 5-м классам по-новому
Педагоги разработали два варианта зачисления
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Татьяна
Беженар Татьяна
журналист

В этом году при зачислении школьников в 5 класс ввели нововведения. Предусмотрены два варианта зачисления детей.

Об этом сообщает Департамент образования и науки Одесского городского совета.

Читайте также:

Автоматический переход

Так, если ваш ребенок проходил обучение в школе с первого по четвертые классы, то он автоматически может быть переведен в пятый класс. При условии, что есть свободные места.

К началу учебного года зачисляются дети, имеющие право на первоочередное зачисление.

В течение учебного года зачисление будет производиться в порядке поступления заявлений.

В случае создания дополнительного 5-го класса зачисление на свободные места может происходить по результатам конкурсного отбора. Такую процедуру учебные заведения могут применить, если количество поданных заявлений превышает общее число мест.

Переход в новую школу

Если же в школе отсутствуют 1-4 классы и заведение обеспечивает получение базового среднего образования с 5-го класса, то заявления на зачисление подаются с 3 апреля по 31 мая 2023 года.

Если количество поданных на 31 мая документов не превышает количество мест в 5-х классах, конкурсный отбор не проводится. 1 июня издается приказ о зачислении всех детей.

В противном случае до 1 июня включительно учебное заведение обнародует объявление о проведении конкурсного отбора. Он пройдет со 2 по 15 июня 2023 года.

"Не позднее 15 июня издается приказ о зачислении учащихся в 5-х классов учебного заведения по результатам конкурсного отбора и обнародуется на официальном вебсайте заведения. После 15 июня происходит зачисление детей на свободные места (при условии их наличия) по результатам конкурсного отбора к началу и в течение учебного года", — говорится в сообщении.

Напомним, с 3 апреля по 31 мая будет продолжаться прием документов на зачисление детей в 1-е классы учебных заведений Одессы. Для тех, кто по объективным причинам не сможет своевременно подать заявления, будет сформирована база свободных мест.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Оновлено

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

Оновлено

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

Оновлено

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Оновлено

15:23 В правительстве сказали, будут ли задержки в выплате пенсий и соцпомощи

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

17:20 Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить вагнеровцев в рф

17:09 Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу

17:07 Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину

17:05 В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины

17:05 Лишь три знака зодиака накроет волной успеха на этой неделе. Кто эти избранные?

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:01 В Ивано-Франковске пожилая женщина набросилась на девушку, прыгавшую на скакалке

16:50 Одессита будут судить за распространение метадона

16:49 Арест путина: Рада призвала выполнить решение Международного уголовного суда

16:46 Си Цзиньпин назвал свой визит в москву "новым импульсом" в отношениях с рф

16:43 Почти миллион штрафа оплатит "Одессагаз-Снабжение" за нарушение законодательства

Новина з відео

15:50 В ГСЧС рассказали, что делать украинцам, которые хотят вернуться на деоккупированные территории

Новина з відео

14:10 Новая часть фильма "Шазам" не оправдала ожидания продюсеров: сборы в первый уикенд

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

Новина з відео

13:36 Фильм украинского режиссера покажут на кинофестивале по правам человека в Гааге

Новина з відео

13:33 путину в Мариуполь привезли его привычную массовку, а местные жители кричали о показухе

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

12:44 Орландо Блум публично спел в караоке в честь ирландского национального праздника: видео

Новина з відео

11:02 Жена тяжелобольного Брюса Уиллиса рассказала, как встретила его 68-летие

Новина з відео

11:00 День весеннего равноденствия 2023: красивые поздравления и открытки с пожеланиями мира и счастья

Новина з відео

10:27В ДБР рассказали о причинах смерти четырех военнослужащих в Черниговской области

Новина з відео

10:06 В Житомире впервые сделали трансплантацию сердца: результаты сверхсложной операции

Эксклюзив

13:43Си Цзиньпинь проведет переговоры с путиным: сможет ли Пекин помочь закончить войну в Украине

06:23Пенсия в 100 тысяч гривен: в ПФУ рассказали, кто из украинцев получает самые большие выплаты

Эксклюзив

06:00Изменится ли курс доллара: Гетманцев дал прогноз на весну

18:00На Ближнем Востоке грядут перемены — какова роль Израиля и в чем выгода россии

11:41Некоторым военным могут вернуть надбавки к зарплатам: что известно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Эксклюзив

12:30В Буче масштабно восстанавливают улицу, где ВСУ накрыли огромную российскую колонну: фоторепортаж

12:00Почему в мире появляется все больше вспышек вирусов — анализ вирусолога

Новина з фото

20:45 Джонни Депп и Эмбер Херд "отдыхают": история громкого развода Пола Маккартни

Эксклюзив

19:00Бучу почти не узнать: как выглядит город сегодня — большой репортаж

Эксклюзив

18:00Будут ли арбузы в этом году и сколько будут стоить овощи: прогнозы посевной 2023

Актуальное по теме

None 20 Март 17:19

Пригожин хочет наказывать тех, кто отказывается хоронить вагнеровцев в рф

None 20 Март 17:09

Городские власти рассказали, из-за чего в Киеве объявляли воздушную тревогу

None 20 Март 17:07

Подоляк высмеял логику российских военных, которые надеялись быстро победить Украину

None 20 Март 17:05

В "Динамо" почтили память погибшего защитника Украины

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB