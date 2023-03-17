Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових arrow

Історія України не потрібна: одесити про скасування цього предмета з-поміж обов'язкових

17 березня 2023 17:00
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Мультипредметний тест без історії України
Історію України зробили необов’язковою для мультипредметного тесту
4349855e-4cc7-4784-c7a5-bcf267c5d400 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Чи потрібно знати українцям свою історію? Виходить, що ні. Міністерство освіти виключило історію України як обов'язкову під час складання цьогорічного мультипредметного тесту. Це рішення вже спричинило ажіотаж у суспільстві — науковці, вчителі й активісти обурені таким станом справ і вимагають все повернути.

Складати чи ні в обов'язковому порядку тестування з історії України у школі? Що з цього приводу думають одесити  — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Читайте також:

Історія України — це основотворчий предмет нацбезпеки

Історія України — це основотворчий предмет, який формує в учнів національну пам’ять і свідомість, розуміння історичних процесів та причинно-наслідкових зв’язків. У цьому переконана переселенка із Херсона Лариса. Жінка вважає, що знати історію необхідно для того, щоб враховувати помилки минулих поколінь і не допускати їх появи в майбутньому. Саме історія розповідає про те, як з'явилася наша країна і держави, які є її сусідами. Це не тільки цікаво,  пізнавально, але й формує майбутнього громадянина.

"В нинішніх умовах — це основа нашого життя. Це велика помилка, що предмет історія України прибрали із мультипредметного тесту. Треба терміново повернути  його і вивчати поглиблено. Мені боляче чути й знати, що цей предмет віднесли по переліку "на вибір".  Як результат учні отримають такі прогалини у знаннях з історії, що в майбутньому це негативно відобразиться на поколінні нових українців", — зазначає переселенка із Херсона Лариса.

Декотрі одесити вважають, що прибирання історії України як обов’язкового предмету з мультипредметного тесту, по суті означає допомогти росії проводити ворожу пропаганду у головах майбутніх поколінь. В умовах  повномасштабної війни  такі дії негативно вплинуть на формування національної свідомості випускників, а як результат —  і на національну безпеку.

"В школі у нас більше  уваги приділяли саме світовій історії. Історію України ми  вивчали поверхнево, що, на мою думку, є великим недоліком.  Моя молодша сестра зараз готується до мультимедійних тестів, і вона планувала складати історію України, але її прибрали. Я вважаю, що це неправильно, особливо у такий час, коли ми намагаємося всією країною вивести на перший план нашу культуру, історію, автентичність, відділитися від впливу росії. Історія України — це знання наступних поколінь, і щоб не допустити помилок у майбутньому, треба вчити історію своєї країни", — розповідає одеситка Валерія.

Варто відзначити, що нині у вступників залишається один додатковий предмет за вибором: це може бути історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), фізика, хімія чи біологія. Одеситка Дарина вважає, що зараз навчальний процес, і зокрема вивчення історії України, необхідно організувати так, аби школярам було цікаво. Втім, якщо вони навіть чогось не знають, то при великому бажанні можуть вивчити.

"Є такі предмети, які повинна вивчати кожна дитина. Але  сьогодні навчання в школі так побудовано, що дітям не цікаво. Їх фактично змушують навчатися, а не отримувати знання за власним бажанням. Певна річ, що вони повинні знати історію тієї країни, в якій живуть і планують будувати своє майбутнє. Дивно, чому історія України стає необов'язковою тоді, коли росія намагається не тільки захопити українську територію, а й знищити українську ідентичність. Ще Тарас Шевченко попереджав, що дружба з росією  до нічого хорошого не призведе", —  говорить одеситка Дарина.

Зазначимо, після рішення про скасування історії України як обов'язкового предмета мультимедійного тесту громадські активісти України написали своє звернення до міністра освіти. В ньому вказали, що вважають такий крок спрямованим проти українського державотворення й формування національної свідомості суспільства. На їх думку, ця помилка може коштувати життя багатьом українцям у майбутньому.

"Знати історію  своєї країни — це елемент патріотизму. От зверніть увагу на росію: для них це окремий інструмент у війні, вони системно впродовж багатьох років насаджують через інформаційний простір Україні та світу дезінформаційні наративи про нібито неіснування українців як окремої нації, заперечення існування української мови та культури.  Для того, аби протистояти їм, українці повинні вчити та знати свою історію, бо це запорука майбутнього", — наголошує одеситка Євгенія.

Нагадаємо, минулого року мультипредметний  тест складали три обов'язкові  дисципліни: українська мова, математика та історія України. Однак у 2023 році в Міністерстві освіти та науки України правила змінилися, та історія України опинилася серед предметів на вибір.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

19:30 "Без стресу": як знайти баланс між роботою та особистим життям

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

19:29 "Мирний план" Китаю: у США занепокоєні прагненням КНР представити зустріч путіна та Цзіньпіна

19:26 На окупованих територіях росіяни збільшують кількість катівень, — Генштаб ЗСУ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:14 Беквокаліст шоу "Танці з зірками" розповів, чому залишився без підтримки відомого продюсера

19:01Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет йде у відставку: деталі

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

18:55 У Повітряних силах розповіли, що потрібно ЗСУ для ефективного контрнаступу

Оновлено

18:53 У кремлі відреагували на ордер на арешт путіна

Новина з відео

19:36 Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

Новина з відео

19:30 Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

Новина з відео

18:42 Тепер не тільки Джонсон та Зеленський: Мюслі UA презентували запальний трек з Джо Байденом

Новина з відео

16:23 Перед Кримським мостом утворилися кілометрові затори: окупанти перевіряють автівки

Новина з відео

15:23 Шокуючі кадри: на депутата міської ради накинулись у волонтерському центрі Одеси

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Україна успішно звільнила своїх співгромадян із зони конфлікту у Сирії, — розвідка

Новина з відео

12:11 Переможниця шоу "Від пацанки до панянки" обізвала українців через державну мову: подробиці

Новина з відео

10:44 В Укрзалізниці розповіли, хто з іноземних політиків цього тижня їздив до Києва потягом

Новина з відео

10:38 Гурт Quest Pistols перезаписав свій хіт українською та перетворився на 3D героїв у відео

Новина з відео

08:54 У Лівії знайшли зниклий напередодні уран: деталі

Ексклюзив

19:00Бучу майже не впізнати: як виглядає місто сьогодні — великий репортаж

Ексклюзив

18:00Чи будуть цьогоріч кавуни та скільки коштуватимуть овочі: прогнози посівної 2023

Новина з фото

14:35Суворий дрескод та брак фінансування: співпродюсер українського фільму про залаштунки премії "Оскар"

Ексклюзив

11:10Що потрібно Індії та Китаю від росії і чого очікувати від саміту НАТО: польський експерт про головне

Новина з фото

22:16 Від артистів кабаре до олімпійських чемпіонів: ці зірки змінили стать та стали відомими жінками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:13 Якщо купувати, то саме зараз: важливий прогноз щодо курсу долара

Новина з фото

20:10 Спідня білизна та каміння з нирок: найдивакуватіші лоти від знаменитостей на аукціонах

19:23Трейдери зламали ринок пального: що буде з цінами на бензин та газ

Ексклюзив

19:00Цивільне партнерство: чи стане Україна ближчою у визнанні прав ЛГБТ-спільноти

Ексклюзив

18:15Ціни на продовольство: Гетманцев дав прогноз на весну

Актуальне по темі

None 17 Березень 19:35

Знижує цукор та "поганий" холестерин: який фрукт потрібно додати в раціон

None 17 Березень 18:07

"Без стресу": як знайти баланс між роботою та особистим життям

None 17 Березень 19:29

Криза Ротаня перед матчем збірної: тренер не виграв четвертий матч з "Олександрією"

None 17 Березень 19:31

"Мирний план" Китаю: у США занепокоєні прагненням КНР представити зустріч путіна та Цзіньпіна

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB