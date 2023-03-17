Мультипредметний тест без історії України

Історію України зробили необов’язковою для мультипредметного тесту

Чи потрібно знати українцям свою історію? Виходить, що ні. Міністерство освіти виключило історію України як обов'язкову під час складання цьогорічного мультипредметного тесту. Це рішення вже спричинило ажіотаж у суспільстві — науковці, вчителі й активісти обурені таким станом справ і вимагають все повернути.

Складати чи ні в обов'язковому порядку тестування з історії України у школі? Що з цього приводу думають одесити — дізнавалися журналісти Новини.LIVE.

Історія України — це основотворчий предмет нацбезпеки

Історія України — це основотворчий предмет, який формує в учнів національну пам’ять і свідомість, розуміння історичних процесів та причинно-наслідкових зв’язків. У цьому переконана переселенка із Херсона Лариса. Жінка вважає, що знати історію необхідно для того, щоб враховувати помилки минулих поколінь і не допускати їх появи в майбутньому. Саме історія розповідає про те, як з'явилася наша країна і держави, які є її сусідами. Це не тільки цікаво, пізнавально, але й формує майбутнього громадянина.

"В нинішніх умовах — це основа нашого життя. Це велика помилка, що предмет історія України прибрали із мультипредметного тесту. Треба терміново повернути його і вивчати поглиблено. Мені боляче чути й знати, що цей предмет віднесли по переліку "на вибір". Як результат учні отримають такі прогалини у знаннях з історії, що в майбутньому це негативно відобразиться на поколінні нових українців", — зазначає переселенка із Херсона Лариса.

Декотрі одесити вважають, що прибирання історії України як обов’язкового предмету з мультипредметного тесту, по суті означає допомогти росії проводити ворожу пропаганду у головах майбутніх поколінь. В умовах повномасштабної війни такі дії негативно вплинуть на формування національної свідомості випускників, а як результат — і на національну безпеку.

"В школі у нас більше уваги приділяли саме світовій історії. Історію України ми вивчали поверхнево, що, на мою думку, є великим недоліком. Моя молодша сестра зараз готується до мультимедійних тестів, і вона планувала складати історію України, але її прибрали. Я вважаю, що це неправильно, особливо у такий час, коли ми намагаємося всією країною вивести на перший план нашу культуру, історію, автентичність, відділитися від впливу росії. Історія України — це знання наступних поколінь, і щоб не допустити помилок у майбутньому, треба вчити історію своєї країни", — розповідає одеситка Валерія.

Варто відзначити, що нині у вступників залишається один додатковий предмет за вибором: це може бути історія України, іноземна мова (англійська, французька, німецька, іспанська), фізика, хімія чи біологія. Одеситка Дарина вважає, що зараз навчальний процес, і зокрема вивчення історії України, необхідно організувати так, аби школярам було цікаво. Втім, якщо вони навіть чогось не знають, то при великому бажанні можуть вивчити.

"Є такі предмети, які повинна вивчати кожна дитина. Але сьогодні навчання в школі так побудовано, що дітям не цікаво. Їх фактично змушують навчатися, а не отримувати знання за власним бажанням. Певна річ, що вони повинні знати історію тієї країни, в якій живуть і планують будувати своє майбутнє. Дивно, чому історія України стає необов'язковою тоді, коли росія намагається не тільки захопити українську територію, а й знищити українську ідентичність. Ще Тарас Шевченко попереджав, що дружба з росією до нічого хорошого не призведе", — говорить одеситка Дарина.

Зазначимо, після рішення про скасування історії України як обов'язкового предмета мультимедійного тесту громадські активісти України написали своє звернення до міністра освіти. В ньому вказали, що вважають такий крок спрямованим проти українського державотворення й формування національної свідомості суспільства. На їх думку, ця помилка може коштувати життя багатьом українцям у майбутньому.

"Знати історію своєї країни — це елемент патріотизму. От зверніть увагу на росію: для них це окремий інструмент у війні, вони системно впродовж багатьох років насаджують через інформаційний простір Україні та світу дезінформаційні наративи про нібито неіснування українців як окремої нації, заперечення існування української мови та культури. Для того, аби протистояти їм, українці повинні вчити та знати свою історію, бо це запорука майбутнього", — наголошує одеситка Євгенія.

Нагадаємо, минулого року мультипредметний тест складали три обов'язкові дисципліни: українська мова, математика та історія України. Однак у 2023 році в Міністерстві освіти та науки України правила змінилися, та історія України опинилася серед предметів на вибір.