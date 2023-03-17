Мультипредметный тест без истории Украины

Историю Украины сделали необязательной для мультипредметного теста

Нужно ли знать украинцам свою историю? Выходит, что нет. Министерство образования исключило историю Украины как обязательную при сдаче нынешнего мультипредметного теста. Данное решение уже вызвало большой ажиотаж в обществе — ученые, учителя и активисты возмущены таким положением дел и требуют все вернуть.

Сдавать или нет в обязательном порядке тестирование по истории Украины в школе? Что по этому поводу думают одесситы — узнавали журналисты Новини.LIVE.

История Украины — это основополагающий предмет нацбезопасности

История Украины — это основополагающий предмет, который формирует у учащихся национальную память и сознание, понимание исторических процессов и причинно-следственных связей. В этом убеждена переселенка из Херсона Лариса. Женщина считает, что знать историю необходимо для того, чтобы учитывать ошибки ушедших поколений и не допускать их появления в будущем. Именно история рассказывает о том, как появилась наша страна и государства, соседствующие с ней. Это не только интересно, познавательно, но и формирует будущего гражданина.

"В нынешних условиях — это основа нашей жизни. Это большая ошибка, что историю Украины убрали из мультипредметного теста. Надо срочно вернуть его и изучать углубленно. Мне больно слышать и знать, что этот предмет отнесли в перечень "на выбор". Как результат учащиеся получат такие пробелы в знаниях по истории, что в будущем это негативно отразится на поколении новых украинцев", — отмечает переселенка из Херсона Лариса.

Некоторые одесситы считают, что, убрав историю Украины как обязательный предмет из мультипредметного теста, это, по сути, означает помочь россии проводить враждебную пропаганду среди будущих поколений украинцев. В условиях полномасштабной войны такие действия окажут негативное влияние на формирование национального сознания выпускников, а как результат — и на национальную безопасность.

"В школе у нас больше внимания уделяли именно мировой истории. Историю Украины мы изучали поверхностно, что, по моему мнению, большой недостаток. Моя младшая сестра сейчас готовится к мультимедийным тестам, и она планировала сдавать историю Украины, но ее убрали. Я считаю, что это неправильно, особенно в такое время, когда мы стараемся всей страной вывести на первый план нашу культуру, историю, отделиться от влияния россии. История Украины — это знания следующих поколений, и чтобы не допустить ошибок в будущем, нужно учить историю своей страны", — рассказывает одесситка Валерия.

Стоит отметить, что в настоящее время у поступающих остается один дополнительный предмет по выбору: это может быть история Украины, иностранный язык (английский, французский, немецкий, испанский), физика, химия или биология. Одесситка Дарья считает, что сейчас учебный процесс, и в частности изучение истории Украины, необходимо организовать так, чтобы школьникам было интересно. Впрочем, если они даже чего-то не знают, то при большом желании могут выучить.

"Есть такие предметы, которые должен изучать каждый ребенок. Но сегодня обучение в школе так построено, что детям неинтересно. Их фактически заставляют учиться, а не получать знания по собственному желанию. Конечно, они должны знать историю той страны, в которой живут и планируют строить свое будущее. Странно, почему история Украины становится необязательной тогда, когда россия пытается не только захватить украинскую территорию, но и уничтожить украинскую идентичность. Еще Тарас Шевченко предупреждал, что дружба с россией ни к чему хорошему не приведет", — говорит одесситка Дарья.

Отметим, что после решения об отмене истории Украины, как обязательного предмета мультимедийного теста общественные активисты Украины написали свое обращение к министру образования. В нем указали, что считают такой шаг направленным против украинского государства и формирования национального сознания общества. По их мнению, это заблуждение может стоить жизни многим украинцам в будущем.

"Знать историю своей страны — это элемент патриотизма. Вот обратите внимание на россию: для них это отдельный инструмент в войне, они системно на протяжении многих лет насаждают через информационное пространство Украины и мира дезинформационные нарративы о якобы несуществовании украинцев как отдельной нации, отрицании существования украинского языка и культуры. Для того чтобы противостоять им, украинцы должны учить и знать свою историю, потому что это залог будущего", — отмечает одесситка Евгения.

Напомним, в прошлом году мультипредметный тест включал три обязательных дисциплины: украинский язык, математику и историю Украины. Однако в 2023 году в Министерстве образования и науки Украины правила изменились, и история Украины оказалась среди выборочных предметов.