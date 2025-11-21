Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Кількість постраждалих після атак на Одесу зростає

Кількість постраждалих після атак на Одесу зростає

Ua ru
Дата публікації: 21 листопада 2025 14:16
Оновлено: 14:16
Атака на Одесу: кількість поранених збільшилась
Наслідки атаки на Одесу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Від ночі ворог атакує Одесу та область ударними БпЛА. Руйнування зафіксовані в кількох районах міста. На жаль, відомо про декількох постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Реклама
Читайте також:

Нові подробиці про постраждалих

З ночі росіяни атакують Одесу дронами-камікадзе. Зафіксовано пошкодження у декількох районах міста. Людям допомагають комунальні служби, рятувальники та представники оперативного штабу. Під час денної атаки поранення дістали двоє людей. Один із них у стані середньої тяжкості — його госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу. Ще п'ятеро осіб отримали поранення вночі.

У різних районах Одеси пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Що відомо про атаку

Вночі тривога лунала до 02:13. Внаслідок цієї атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Вдруге тривогу оголосили вже зранку, о 07:46, триває вона вже понад 6 годин. Перші вибухи пролунали після 09:20.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити рятувалися під час нічної дронової атаки. Також ми писали, що прикордонники показали, як збивали БпЛА на Одещині цієї ночі.

Одеса вибух Одеська область Новини Одеси атака дрон-камікадзе
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації