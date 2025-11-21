Атака на Одесу: кількість поранених збільшилась

Наслідки атаки на Одесу. Фото: Сергій Лисак/Telegram

Від ночі ворог атакує Одесу та область ударними БпЛА. Руйнування зафіксовані в кількох районах міста. На жаль, відомо про декількох постраждалих.

Про це повідомив очільник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Нові подробиці про постраждалих

З ночі росіяни атакують Одесу дронами-камікадзе. Зафіксовано пошкодження у декількох районах міста. Людям допомагають комунальні служби, рятувальники та представники оперативного штабу. Під час денної атаки поранення дістали двоє людей. Один із них у стані середньої тяжкості — його госпіталізували, лікарі надають необхідну допомогу. Ще п'ятеро осіб отримали поранення вночі.

У різних районах Одеси пошкоджені житлові будинки та об’єкти цивільної інфраструктури. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

Що відомо про атаку

Вночі тривога лунала до 02:13. Внаслідок цієї атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури. Вдруге тривогу оголосили вже зранку, о 07:46, триває вона вже понад 6 годин. Перші вибухи пролунали після 09:20.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як одесити рятувалися під час нічної дронової атаки. Також ми писали, що прикордонники показали, як збивали БпЛА на Одещині цієї ночі.