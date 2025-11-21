Атака на Одессу: количество раненых увеличилось

Последствия атаки на Одессу. Фото: Сергей Лысак/Telegram

С ночи враг атакует Одессу и область ударными БпЛА. Разрушения зафиксированы в нескольких районах города. К сожалению, известно о нескольких пострадавших.

Об этом сообщил глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак.

Новые подробности о пострадавших

С ночи россияне атакуют Одессу дронами-камикадзе. Зафиксированы повреждения в нескольких районах города. Людям помогают коммунальные службы, спасатели и представители оперативного штаба. Во время дневной атаки ранения получили два человека. Один из них в состоянии средней тяжести — его госпитализировали, врачи оказывают необходимую помощь. Еще пять человек получили ранения ночью.

В разных районах Одессы повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

Что известно об атаке

Ночью тревога раздавалась до 02:13. В результате этой атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры. Второй раз тревогу объявили уже утром, в 07:46, продолжается она уже более 6 часов. Первые взрывы прозвучали после 09:20.

Напомним, мы сообщали о том, как одесситы спасались во время ночной дроновой атаки. Также мы писали, что пограничники показали, как сбивали БпЛА в Одесской области этой ночью.