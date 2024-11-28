Скільки людей постраждало від обстрілу Одеси 28 листопада

Наслідки російського обстрілу. Фото: Олег Кіпер

Через ранковий обстріл Одеси росіянами 28 листопада постраждали двоє людей. Також пошкоджені житлові та господарські споруди.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

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Що відомо

За інформацією ОВА, поранені 16-річний хлопець та 90-річна жінка. В обох садна та різані рани. Постраждалим медична допомога була надана на місці. Госпіталізації не потребують.

Також в Одеському районі пошкоджено щонайменше 18 приватних будинків, газопровід, господарчі споруди та автомобілі.

Прокуратура відкрила провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.

В ОВА повідомили, що сьогодні в лікарні від отриманих травм померла 26-річна одеситка, яка була поранена внаслідок російської дронової атаки 8 листопада.

Нагадаємо, вранці у четвер ворог завдав ракетного удару по Одещині. Тип та кількість ракет встановлюється. Через обстріл у багатьох одеситів немає світла.