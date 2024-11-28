Сколько человек пострадало от обстрела Одессы 28 ноября

Число пострадавших в результате атаки на Одесчину возросло
Из-за утреннего обстрела Одессы россиянами 28 ноября пострадали три человека. Также повреждены жилые и хозяйственные постройки.
Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.
Что известно
По информации ОВА, ранены 16-летний парень и 90-летняя женщина. У обоих ссадины и резаные раны. Пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте. В госпитализации не нуждаются.
Также в Одесском районе повреждено по меньшей мере 18 частных домов, газопровод, хозяйственные постройки и автомобили.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
В ОВА сообщили, что сегодня в больнице от полученных травм скончалась 26-летняя одесситка, раненная в результате российской дроновой атаки 8 ноября.
Напомним, утром в четверг враг нанес ракетный удар по Одесчине. Тип и количество ракет устанавливается. Из-за обстрела у многих одесситов нет света.
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