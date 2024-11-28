Росіяни вранці обстріляли Одесу, подробиці, фото

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Кіпер

Рано вранці у четвер 28 листопада, російські війська завдали ракетного удару по Одесі та Одеському району. Пошкоджені будинки, але, на щастя, обійшлося без загиблих.

Про це повідомив начальник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Наслідки атаки

В Одеському районі пошкоджені шість житлових приватних будинків. Постраждала одна людина. Також через падіння уламків однієї з ракет зайнялася суха трава. Втім, пожежа згасла сама. Крім того, загоряння виникло у гаражному кооперативі, розташованому в Одесі. Там працюють рятувальники.

Наслідки ракетного удару. Фото: Олег Кіпер

"Правоохоронці фіксують наслідки чергового злочину росіян проти цивільного населення Одещини", — зазначив Олег Кіпер.

Ранковий удар

Повітряну тривогу в Одеській області оголосили о 5:10. За даними моніторингових каналів, ворог використав як "Калібри", так і керовані авіаційні ракети.

Нагадаємо, через ранковий обстріл в Одеській області впровадили екстрені відключення світла. Також у школах міста перша зміна сьогодні навчається дистанційно.