Россияне утром обстреляли Одессу, подробности, фото

Последствия ракетного удара. Фото: Олег Кипер

Ранним утром в четверг, 28 ноября, российские войска нанесли ракетный удар по Одессе и Одесскому району, но, к счастью, обошлось без погибших.

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер.

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Последствия атаки

В Одесском районе повреждены шесть жилых частных домов. Пострадал один человек. Также из-за падения обломков одной из ракет загорелась сухая трава. Впрочем, пожар погас сам. Кроме того, возгорание возникло в гаражном кооперативе, расположенном в Одессе. Там работают спасатели.

Последствия ракетного удара.

"Правоохранители фиксируют последствия очередного преступления россиян против гражданского населения Одесчины", — отметил Олег Кипер.

Утренний удар

Воздушную тревогу в Одесской области объявили в 05:10. По данным мониторинговых каналов, враг использовал как "Калибры", так и управляемые авиационные ракеты.

Напомним, из-за утренних обстрелов в Одесской области внедрили экстренные отключения света. Также в школах города первая смена сегодня учится дистанционно.