Кількість ракетоносіїв в Чорному морі збільшилась

Кількість ракетоносіїв у Чорному морі збільшилась
На Одещині о 13:16 було оголошено повітряну тривогу. Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Зокрема, збільшуючи кількість ракетоносіїв.
Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.
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Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії — 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.
"Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА. Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку. Будьте уважними й пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", — йдеться в повідомленні.
Як зазначала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.
Також раніше повідомлялось, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог зперебуває на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.