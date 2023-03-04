Кількість ракетоносіїв в Чорному морі збільшилась

Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги

На Одещині о 13:16 було оголошено повітряну тривогу. Ворог продовжує маневри корабельного угруповання в Чорному морі. Зокрема, збільшуючи кількість ракетоносіїв.

Про це повідомив полковник Оперативного командування "Південь" ЗСУ Владислав Назаров.

Станом на 13.00 на бойовому чергуванні зафіксовано вже 4 ракетоносії — 2 надводних і 2 підводних. Загальний залп ракет типу "Калібр" наразі може сягати 24.

"Вздовж лінії фронту фіксується збільшення розвідувальних БпЛА. Ми ефективно по них відпрацьовуємо. За попередню добу знищено 3 таких на херсонському напрямку. Будьте уважними й пильними. У випадку виявлення підозрілих осіб, фактів збирання ними інформації про стратегічні об'єкти, негайно сповіщайте компетентні органи", — йдеться в повідомленні.

Як зазначала речниця ОК "Південь" Наталя Гуменюк, виявлення пусків ракет із підводних човнів дуже ускладнене для роботи нашої протиповітряної оборони. Також бойові пуски ворог може здійснювати безпосередньо з бухт поблизу тимчасово окупованого Севастополя. Тож ймовірність ракетних ударів залишається високою.

Також раніше повідомлялось, що масовані ракетні атаки можуть залишитися у минулому, а зараз ворог зперебуває на етапі пошуку нової тактики. Зараз вони хочуть і знешкоджувати нашу ППО, і завдавати результативних ударів.