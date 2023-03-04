Количество ракетоносителей в Черном море увеличилось

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги

В Одесской области в 13:16 была объявлена воздушная тревога. Враг продолжает маневры корабельной группировки в Черном море. В том числе, увеличивая количество ракетоносителей.

Об этом сообщил полковник Оперативного командования "Юг" ВСУ Владислав Назаров.

По состоянию на 13.00 на боевом дежурстве зафиксировано уже 4 ракетоносителя — 2 надводных и 2 подводных. Общий залп ракет типа "Калибр" может достигать 24.

"Вдоль линии фронта фиксируется увеличение разведывательных БпЛА. Мы эффективно по ним отрабатываем. За предыдущие сутки уничтожены 3 таких на херсонском направлении. Будьте внимательны и бдительны. В случае обнаружения подозрительных лиц, фактов сбора ими информации о стратегических объектах, немедленно извещайте компетентные органы", — говорится в сообщении.

Как отмечала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк, обнаружение пусков ракет с подлодок очень усложнено для работы нашей противовоздушной обороны. Также боевые пуски враг может производить непосредственно из бухт вблизи временно оккупированного Севастополя. Так что вероятность ракетных ударов остается высокой.

Ранее сообщалось, что массированные ракетные атаки могут остаться в прошлом, а сейчас враг находится на этапе поиска новой тактики. Сейчас они хотят и обезвреживать наше ПВО, и наносить результативные удары.