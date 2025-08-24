Затори на трасі Одеса-Рені 24 серпня: ситуація на кордоні

Кілометрові черги на Паланку — ситуація на трасі Одеса-Рені
Недільний ранок на трасі Одеса-Рені видався непростим для водіїв. У напрямку Молдови 24 серпня фіксують скупчення транспорту, зокрема біля Паланки та Орлівки. Черги сягають кількох кілометрів, тож тим, хто планує поїздку, варто закласти додатковий час у дорозі. На інших пунктах рух вільніший, але ситуація залишається напруженою.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається й перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає близько кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом теж невелика черга.
Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"
На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неутруднений рух.
Затори у напрямку Орлівки
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. На самому поромному пункті пропуску є черга.
Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"
На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором.
